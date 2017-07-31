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ООН: к концу 2017 года 4,3 млрд пользователей будут иметь мобильный доступ в интернет

Экономика и бизнес
31 июля, 14:18 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 31, июля. /ТАСС

Отмечается, что в большинстве развивающихся стран такая услуга сейчас более доступна, чем фиксированный широкополосный доступ в Сеть

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ЖЕНЕВА, 31 июля. /ТАСС/. Число пользователей интернета, имеющих мобильный широкополосный доступ к нему, достигнет к концу нынешнего года 4,3 млрд человек. С таким прогнозом выступил в понедельник Международный союз электросвязи (МСЭ), являющийся специализированном учреждением ООН в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

"Число подписчиков на мобильный широкополосный доступ росло ежегодно более чем на 20% ежегодно в течение пяти последних лет и, как ожидается, оно достигнет 4,3 млрд к концу 2017 года", - отмечается в бюллетене МСЭ "ИКТ: Факты и цифры 2017".

Подчеркивается, что соотношение цен на мобильный доступ к интернету и доходов на душу населения с 2013 по 2016 год в мире уменьшилось вдвое. 

Как подчеркивают в МСЭ, на "передовой линии" в освоении ИКТ находится молодежь в возрасте 15-24 лет. Более 80% представителей этой возрастной категории имеют доступ в интернет, и эта группа составляет почти четверть всех пользователей. Вместе с тем эксперты обращают внимание на сохраняющееся различие между промышленно-развитыми странами, где доступ к "всемирной паутине" имеют 94% молодых людей, и развивающимися, где таковых 67%, а в группе наименее развитых стран этот показатель составляет всего 30%.

Данные МСЭ свидетельствуют также о "гендерном разрыве" в сфере ИКТ. Сейчас доступ к интернету в мире имеют 50,9% мужчин и 44,9% женщин.

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