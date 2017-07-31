ЕАБР выделит 10 млрд рублей на третий участок ЦКАД

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) профинансирует строительство третьего участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), в качестве старшего кредитора банк выделит на проект 10 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
"Реализация такого крупного капиталоемкого проекта глобально решает сразу несколько задач: во-первых, это привлечение частного капитала в инфраструктурные проекты через механизм ГЧП в РФ; во-вторых, стимулирование экономического роста между регионами и отдельными странами", - сказал управляющий директор ЕАБР Тимур Абдуллаханов во время церемонии подписания документов о финансировании проекта с ООО "Автодорожная строительная корпорация" (АСК).
Отмечается, что кредитные средства будут предоставлены на срок до 16 лет. Сделка по кредиту заключена ЕАБР в составе синдиката крупнейших российских банков, документы вступят в силу после подписания всеми участниками сделки.
Ранее газета "Ведомости" сообщала, что для строительства ЦКАД-3 Газпромбанк организует совместный синдикат со Сбербанком и ЕАБР. Изначально строительство дороги протяженностью 105,3 км из четырех полос изначально оценивалось в 75,6 млрд руб., но по финансовому соглашению, подписанному весной "Автодором" и строителем третьего участка ЦКАД - консорциумом АСК, стоимость проекта составит более 83,6 млрд руб. Проект третьего участка ЦКАД - один из крупнейших в России по требуемому финансированию. Он соединит скоростную дорогу Москва - Санкт-Петербург и М7 "Волга".