Discovery Communications купит Scripps Network за $14,6 млрд

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ТАСС, 31 июля. Американская телевещательная компания Discovery Communications, владеющая телеканалами Discovery, Animal Planet и другими, достигла соглашения о покупке медиакомпании Scripps Network. Цена сделки составила $14,6 млрд. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Discovery Communications.
Scripps в том числе принадлежат несколько кулинарных и музыкальных каналов, а также канал о путешествиях. В заявлении компаний указывается, что вновь образованная объединенная компания охватит около 20% аудитории рынка платного телевидения в США.
"Мы верим, что, объединяясь со Scripps, сможем создать более сильную, гибкую и динамичную медиакомпанию. Эта компания будет производить глобальную информационную продукцию, поддающуюся оптимизации и модернизации во всех отделениях нашей сети, а также при производстве товаров и услуг во всех странах мира", - прокомментировал президент Discovery Дэвид Заслав.
Глава Scripps Кеннет Лоу отметил, что объединение с Discovery Communications станет для компании "уникальном шансом" увеличить свое присутствие на рынке.