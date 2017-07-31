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Discovery Communications купит Scripps Network за $14,6 млрд

Экономика и бизнес
31 июля, 15:44 UTC+3 ТАСС

Глава Scripps Кеннет Лоу считает, что объединение с Discovery Communications позволит компании увеличить свое присутствие на рынке

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ТАСС, 31 июля. Американская телевещательная компания Discovery Communications, владеющая телеканалами Discovery, Animal Planet и другими, достигла соглашения о покупке медиакомпании Scripps Network. Цена сделки составила $14,6 млрд. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Discovery Communications.

Scripps в том числе принадлежат несколько кулинарных и музыкальных каналов, а также канал о путешествиях. В заявлении компаний указывается, что вновь образованная объединенная компания охватит около 20% аудитории рынка платного телевидения в США.

"Мы верим, что, объединяясь со Scripps, сможем создать более сильную, гибкую и динамичную медиакомпанию. Эта компания будет производить глобальную информационную продукцию, поддающуюся оптимизации и модернизации во всех отделениях нашей сети, а также при производстве товаров и услуг во всех странах мира", - прокомментировал президент Discovery Дэвид Заслав.

Глава Scripps Кеннет Лоу отметил, что объединение с Discovery Communications станет для компании "уникальном шансом" увеличить свое присутствие на рынке.

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