Экс-президент "Югры" назвал безосновательными обвинения в кредитовании бизнеса владельца

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бывший президент банка "Югра" Алексей Нефедов заявил о несостоятельности обвинений ЦБ РФ в преимущественном кредитовании банком проектов его основного акционера Алексея Хотина. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Хотина.

В пятницу, 28 июля, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра", в котором 10 июля была введена временная администрация. Регулятор в том числе утверждает, что бизнес-модель "Югры" основывалась на финансировании проектов, связанных с бенефициарами банка, за счет привлеченных вкладов физлиц. Так, по состоянию на 1 июля доля кредитов, выданных заемщикам, связанным с бизнес-проектами собственников банка, составляла почти 90% кредитного портфеля.

"Это заявление является бездоказательным. Для контроля возвратности выдаваемых кредитов, акционер банка входил в незначительный контроль заемщиков, что не является нарушением требований регулятора. Однако этот контроль заемщиков был незначителен и позволял акционеру следить за соблюдением всех финансовых обязательств перед банком", - заявляет Нефедов.

24 июля банк "Югра" направил в Арбитражный суд Москвы иск к ЦБ, оспаривая решения о назначении в банк временной администрации и введении моратория на удовлетворение требований кредиторов. Заседание суда назначено на 15 августа. Также юристы Хотина готовят иск к Банку России об обжаловании отзыва лицензии, подтвердили ТАСС в пресс-службе.