Минтранс РФ поддерживает идею субсидирования внутренних чартеров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ в целом поддерживает идею введения субсидирования чартерных рейсов внутри России. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
"При наличии бюджетного финансирования - почему бы и нет. Но в рамках бюджетных ограничений, конечно, приоритет будет отдаваться регулярным авиаперевозкам", - сказал Соколов, отвечая на вопрос, поддерживает ли Минтранс такую идею в целом.
Он добавил, что соответствующего законопроекта пока не видел.
Как ранее сообщала газета "Известия", в России может появиться программа субсидирования внутренних чартерных перелетов.
Соответствующие рекомендации комитет Совета Федерации по экономической политике направил в правительство.