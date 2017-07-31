Алексей Мордашов возглавил список богатейших людей России по версии Forbes

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Владелец "Северстали" Алексей Мордашов обошел Леонида Михельсона в рейтинге богатейших людей России по версии журнала Forbes. Его состояние издание оценило в $16,8 млрд, тогда как состояние Михельсона - лишь в $16,2 млрд.
"Взлету Мордашова способствовал не столько рост стоимости его активов, сколько существенное сокращение оценки состояния Михельсона из-за падения акций "Новатэка", - отмечается в публикации.
Как уточняет Forbes, с момента предыдущего обновления рейтинга стоимость активов Мордашова выросла на $63 млн.
Основной владелец НЛМК Владимир Лисин по-прежнему занимает третью строчку рейтинга. Состояние бизнесмена практически не изменилось, Forbes оценивает его в $16,1 млрд. При этом в Forbes не исключили, что владелец Новолипецкого комбината может вскоре переместиться на вторую строчку, если состояние Михельсона продолжит сокращаться.