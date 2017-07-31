Орловское предприятие направит 300 млн руб. в разработку импортозамещающих модулей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. АО "Протон-Электротекс" (Орловская область) дополнительно инвестирует порядка 300 млн рублей в разработку и производство импортозамещающих силовых полупроводниковых IGBT-модулей (широко используются в преобразовательной технике - прим. ТАСС). Об этом в понедельник сообщили корреспонденту ТАСС на предприятии.

Проект был представлен президенту РФ Владимиру Путину во время наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив 26 июля в Петрозаводске директором направления "Новый бизнес" АСИ Артемом Аветисяном. По его словам, компания уже поставляет свою продукцию в более чем 70 стран мира.

До начала производства IGBT-модулей на базе АО "Протон-Электротекс" 95% приборов импортировались в Россию.

"К настоящему моменту компания инвестировала в направление данных IGBT-модулей порядка 250 млн рублей и до 2022 года планирует вложить еще около 300 млн рублей", - сообщили в компании.

С 2014 года предприятие проводит научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы по новой продукции - IGBT-модули. К настоящему моменту подготовлено современное производство и с 2016 года начат серийный выпуск нескольких линеек IGBT-модулей. Также, в разработке находятся еще четыре типа продукции и составлена дорожная карта по разработке и освоению производства новых модулей до 2022 года.

IGBT модули является "сердцем" любого современного мощного преобразователя энергии, которые применяются во многих отраслях промышленности, а именно в электроприводе, карьерной спецтехнике, электротранспорте, традиционной и "зеленой" энергетике.

"Все указанные отрасли в мире растут опережающими темпами. Однако, в настоящее время рынок РФ более чем на 95% насыщен IGBT модулями иностранного производства", - пояснили на предприятии.

Плюсы для региона

Губернатор Вадим Потомский в беседе с журналистами ТАСС отметил, что АО "Протон-Электротекс" является одним из мощнейших предприятий Орловской области, продукцию которого можно увидеть во многих российских регионах.

"На заводе используются самые современные технологии. В сложный период предприятие смогло сохранить конструкторские службы, которые сейчас позволяют вести серьезные научные разработки", - сказал он.

В минувшем году предприятие перечислило более 150 млн рублей налогов, в том числе более 30 млн в областной бюджет. На сегодняшний день АО "Протон-Электротекс" загружено полностью. В 2016 году выручка предприятия составила более 1,8 млрд рублей, в 2017 планируется получить более 2,2 млрд рублей. Заказы идут на полтора месяца вперед, продукция очень востребованная. Среднемесячная заработная плата составляет 34,6 тыс. рублей.

"Протон-Электротекс" - российское предприятие, основным видом деятельности которого является разработка, производство и сбыт силовых полупроводниковых приборов и сборок на их основе. Продукция предприятия широко представлена на мировом рынке силовой электроники и имеет устойчивое доверие потребителей. 70% общей выручки от реализации компании приходится на страны дальнего зарубежья. Компания основана в 1996 году на производственной базе предприятия "Протон".