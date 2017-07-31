АСВ обратится в ЦБ с просьбой увеличить кредитную линию на 210 млрд руб.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил обращение в ЦБ РФ с просьбой увеличить сумму кредитной линии на 210 млрд руб. Об этом говорится в сообщении АСВ.

"Члены совета директоров агентства согласились с предложением правления агентства об обращении в Банк России с просьбой увеличения суммы кредитной линии, предоставленной Банком России, на 210 млрд руб. в целях обеспечения финансовой устойчивости системы страхования вкладов, а также продлить на пять лет срок действия соответствующего кредитного договора с сохранением процентной ставки", - говорится в сообщении.

Также на заседании совета директоров АСВ был рассмотрен отчет по итогам I квартала 2017 года о результатах мониторинга деятельности банков, в отношении которых есть меры по повышению капитализации.

Так, согласно отчету, за период с момента возникновения обязательств банков по увеличению объемов кредитования и вложений в облигации по март 2017 года включительно этот объем вырос на 1,54 трлн руб. или на 23,8%. За I квартал 2017 года объем кредитования и вложений в облигации вырос на 2,94%.

При этом обязательство по увеличению объемов кредитования и приобретенных облигаций в среднем не менее чем на 1% в месяц в I квартале 2017 года исполнено 25 банками, шесть банков такое обязательство не исполнили.