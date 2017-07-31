ЦБ 15 августа разместит трехмесячные купонные облигации на 150 млрд руб.

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МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Банк России принял решение о размещении первого выпуска купонных облигаций в объеме 150 млрд руб. по номиналу с погашением 15 ноября 2017 года. Аукцион по размещению выпуска состоится 15 августа на Московской бирже, говорится в сообщении регулятора.
Номинальная стоимость одной облигации составит 1 тыс. руб. Ставка купона будет привязана к ключевой ставке Банка России. Дата выплаты купона совпадает с датой погашения облигаций.
Обращение облигаций ЦБ будет осуществляться только среди российских кредитных организаций.
"В дальнейшем решения об эмиссии новых выпусков КОБР (купонных облигаций - прим. ред.) будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности, если ее объем станет значительным", - отмечается в сообщении.