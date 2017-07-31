Нацкомиссия Украины в сфере энергетики может снова ввести абонентскую плату за газ

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КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Национальная комиссия Украины, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассмотрит 4 августа вопрос о введении абонентской платы за газ для населения. Об этом говорится в анонсе, опубликованном в понедельник на сайте НКРЭКУ.
28 марта Нацкомиссия уже вводила на Украине абонентскую плату за газ для населения и промышленных пользователей. С 1 апреля цена на газ для населения должна была быть разделена на две составляющие: на цену газа как товара (4942 гривны или $191 за тысячу кубометров плюс предельная торговая наценка газопоставляющей компании в 3,2%) и абонентскую плату за подключение к сетям. В предложенный тариф (около 92 гривен или $3,5 в месяц) были заложены затраты "Укртрансгаза" на транспортировку топлива магистральными газопроводами к газораспределительным системам (порядка 23% в структуре тарифа).
Однако президент страны Петр Порошенко выступил с резкой критикой этого решения и призвал приостановить введение абонплаты, которая повлечет серьезный рост тарифов на коммунальные услуги для населения - они будут оплачиваться ежемесячно вне зависимости от реального потребления.
В результате 10 апреля НКРЭКУ принял решение отменить свое же постановление.