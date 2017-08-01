Продажу крепкого алкоголя через интернет можно будет легализовать не раньше 2019 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает разрешить дистанционную продажу слабоалкогольных напитков с 1 января 2018 года, через год этот список может быть расширен. Об этом говорится в разработанном Минфином законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2018 года с учетом следующих особенностей.

"До 1 января 2019 года не допускается розничная продажа алкогольной продукции дистанционным способом с использованием <...> интернета, за исключением <...> вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи", - говорится в документе.

Таким образом, продажа крепкого алкоголя через интернет, если она будет разрешена, сможет начаться не раньше, чем через полтора года.

Ранее Минфин озвучивал другие сроки. Как сообщал в мае глава департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов, продажа через интернет других алкогольных напитков, помимо вина и пива, могла быть разрешена после 1 июля 2018 года.

"До 1 июля 2018 г. на первоначальном этапе мы предлагаем только вино (с защищенным географическим указанием) и только пиво, и с 1 июля 2018 г., если мониторинг покажет, что эта инициатива успешна - по интернет-торговле алкоголем, тогда уже распространить на все остальные алкогольные напитки", - говорил Сазанов.

Понадобится лицензия

Продавать алкоголь через интернет можно будет только после получения специальной лицензии, следует из законопроекта. Выдавать лицензию будет Росалкорегулирование. Вместе с лицензией продавец будет получать доменное имя в зоне egais.ru. Продавать алкоголь в другой доменной зоне на территории России будет запрещено.

Кроме того, если компания, индивидуальный предприниматель или сельхозпроизводитель вина захочет продавать алкогольную продукцию через интернет, необходимо будет подтвердить наличие складских мощностей минимум на год вперед, отмечается в поправках.

Также на торговлю алкоголем через интернет будет распространяться запрет на продажу в ночные часы.

Идею легализации дистанционной торговли алкоголем предложило Минэкономразвития РФ. Эту идею поддержали Минфин и Росалкогольрегулирование (РАР). При этом РАР настаивает на досудебной блокировке сайтов, которые будут нарушать законодательство в этой сфере. В то же время Роспотребнадзор выступает против легализации продажи алкоголя через интернет, так как это, по мнению ведомства, ухудшит ситуацию с алкоголизацией в стране.

По словам замминистра экономического развития РФ Олега Фомичева, основные трудности при разработке законопроекта связаны с установлением способов контроля над возрастом покупателей и временем продаж. Других препятствий к разрешению продажи алкоголя в интернете, кроме определения возраста покупателя и ограничения времени продаж, Минэкономразвития не видит.