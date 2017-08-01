Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа

Экономика и бизнес
1 августа, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Размер прибавки будет зависить от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных страховых взносов работодателем и начисленных пенсионных баллов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Размер выплат работающим пенсионерам с 1 августа увеличится примерно на 200 рублей. Это повышение коснется около 14,3 миллионов пожилых граждан и инвалидов.

Как пояснили ТАСС в ПФР, на беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Смотрите также

Что нужно знать о пенсионной системе РФ: вопросы и ответы

Размер прибавки зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных страховых взносов работодателем и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. Стоимость одного балла в прошлом году составляла 74,27 рубля.

"Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей. Для того, чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тыс. рублей", - пояснили в Пенсионном фонде.

По данным ПФР, сегодня в стране насчитывается 43 млн пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать. Средний размер пенсии в 2017 году в России составляет около 13,7 тыс. рублей, сообщил ранее ТАСС глава ПФР Антон Дроздов.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, очередное повышение пенсий и социальных пособий ожидается с 1 февраля 2018 года на уровень инфляции 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дроздов, Антон Викторович Топилин, Максим Анатольевич
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
2
МИД Украины назвал "дискриминацией" принятый в РФ закон об упрощении получения гражданства
3
США ввели санкции против Мадуро
4
Белый дом: Трамп посчитал недопустимыми грубые высказывания Скарамуччи о своих коллегах
5
СМИ: хакеры похитили данные о сюжете "Игры престолов"
6
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
7
CNN: Трамп уволил Скарамуччи, чтобы показать, кто главный в Белом Доме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама