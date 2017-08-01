Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Размер выплат работающим пенсионерам с 1 августа увеличится примерно на 200 рублей. Это повышение коснется около 14,3 миллионов пожилых граждан и инвалидов.
Как пояснили ТАСС в ПФР, на беззаявительный перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.
Размер прибавки зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных страховых взносов работодателем и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов. Стоимость одного балла в прошлом году составляла 74,27 рубля.
"Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей. Для того, чтобы заработать три балла в 2016 году, достаточно было иметь зарплату в 19,9 тыс. рублей", - пояснили в Пенсионном фонде.
По данным ПФР, сегодня в стране насчитывается 43 млн пенсионеров, из них примерно треть продолжают работать. Средний размер пенсии в 2017 году в России составляет около 13,7 тыс. рублей, сообщил ранее ТАСС глава ПФР Антон Дроздов.
По словам главы Минтруда Максима Топилина, очередное повышение пенсий и социальных пособий ожидается с 1 февраля 2018 года на уровень инфляции 2017 года.