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В США отменили планы строительства двух АЭС

Экономика и бизнес
1 августа, 3:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, августа. /ТАСС

Решение принято из-за превышения смены на $7 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Планы строительства двух атомных электростанций в городе Дженкинсвилл (штат Южная Каролина) отменены. Это обусловлено превышением сметы на $7 млрд и увеличением срока реализации работ на четыре года, до 2024 года. Об этом объявили в понедельник компании Santee Cooper и South Carolina Electric & Gas, которым принадлежат доли в 45% и 55% в этом проекте.

$4,7 млрд сгорели

"Диверсификация производства электроэнергии остается важным направлением стратегии Santee Cooper. Однако окончательная стоимость этих объектов просто непомерно велика для наших потребителей. Santee Cooper гордится тем, что, рассматривая проблемные аспекты проекта, она была готова принять участие в попытке возродить атомную энергетику - отрасль, дремавшую в течение почти 30 лет [в США]. Атомная энергия должна оставаться составной частью энергетики Соединенных Штатов", - заявил председатель совета директоров компании Лейтон Лорд.

Santee Cooper информировала, что уже израсходовала на подготовку к строительству АЭС около $4,7 млрд. Экспертиза показала, что проект можно будет завершить не ранее 2024 года, на четыре года позднее крайних сроков, которые называл подрядчик - компания Westinghouse Electric. А общие расходы Santee Cooper составят $11,4 млрд. Совет директоров этой компании в июне 2016 года утвердил ассигнования на эти цели в размере $6,2 млрд.

Следствие банкротства Westinghouse

"После банкротства Westinghouse и прогнозируемого отклонения проекта контракта с уточненной оценкой расходов при наиболее оптимистичном сценарии проект может быть завершен на несколько лет позже и обойдется на 75% дороже, чем было запланировано первоначально", - добавил президент Santee Cooper Лонни Картер.

Westinghouse Electric, являющаяся дочерней компанией японской корпорации Toshiba, подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве 29 марта 2017 года. Как отмечалось в распространенном заявлении, этот процесс будет проходить в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве, что позволит провести реорганизацию без серьезных последствий для текущих проектов.

Toshiba приобрела Westinghouse Electric в 2006 году за $5,4 млрд в надежде получить ряд предложений по строительству реакторов в США, однако после аварии на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года Toshiba начала испытывать трудности в связи с отказом от строительства новых атомных объектов в самой Японии и снижением количества заказов за рубежом. Параллельно с этим в связи с ужесточением требований к безопасности Westinghouse Electric пришлось увеличивать расходы на строительство четырех ядерных энергоблоков в штатах Джорджия и Южная Каролина, что привело к росту убытков. Кризис усугубился после того, как в 2015 году Westinghouse Electric приобрела другую американскую фирму из этой же сферы CB&I Stone&Webster, в результате чего после завершения сделки издержки возросли в разы по сравнению с предварительными расчетами.

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