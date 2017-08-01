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"Известия": в РФ создадут Центр компетенций по информационной безопасности

Экономика и бизнес
1 августа, 6:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Как сообщает газета, центр возглавит председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов Наталья Касперская

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Наталья Касперская

Наталья Касперская

© ТАСС/Алексей Филиппов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Центр компетенций по информационной безопасности будет сформирован в России на базе Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" в рамках программы "Цифровая экономика". Об этом сообщает во вторник газета "Известия", отмечая, что возглавит центр председатель правления АРПП Наталья Касперская.

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"Центр компетенций по информационной безопасности будет решать множество вопросов в данной отрасли, например, выявлять проблемные точки и формировать модели угроз, определять пути решения, разрабатывать стандарты АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическими процессами - прим. ТАСС) и многое другое", - сказала Касперская "Известиям".

Предполагается, что центр определит направления развития средств информационной безопасности на ближайшие три года. Как сообщает газета, заседание комитета по информационной безопасности АРПП, на котором будет объявлено о создании центра, пройдет 1 августа с участием, в частности, представителей Минкомсвязи, ФСБ, ФСТЭК.

Программа "Цифровая экономика"

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил 31 июля о подписании программы развития цифровой экономики в РФ, проект которой был подготовлен по поручению президента Владимира Путина.

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Умные люди, умные города: что надо знать о программе развития цифровой экономики

Определены пять базовых и три прикладных направления развития цифровой экономики на период до 2024 года: к базовым отнесены нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность, к прикладным - государственное управление, "умный город" и здравоохранение.

Документ объемом почти 90 страниц определяет общие направления развития цифровой экономики и конкретную дорожную карту. В частности, к 2024 году 97% домашних хозяйств в РФ должны иметь широкополосный доступ к интернету (100 мбит/с), во всех городах с населением от 1 млн человек должно быть обеспечено устойчивое покрытие сети 5G и выше. Планируется также, что в РФ появится 10 предприятий в сфере высоких технологий и столько же цифровых платформ для основных отраслей экономики, вузы будут выпускать более 120 тыс. специалистов в сфере IT в год.

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