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"Атомстройэкспорт" подписал с Индией контракты на создание 3-й очереди АЭС "Куданкулам"

Экономика и бизнес
1 августа, 10:41 дата обновления: 1 августа, 10:44 UTC+3

Соглашения предполагают проведение первоочередных проектных работ, рабочее проектирование и поставку основного оборудования

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Атомстройэкспорт" (АСЭ, входит в Росатом) 31 июля подписал с Индийской корпорацией по атомной энергии (ИКАЭЛ) контракты на первоочередные проектные работы, рабочее проектирование и поставку основного оборудования для третьей очереди АЭС "Куданкулам". Об этом сообщается в пресс-релизе "Атомстройэкспорта".

"Проект сооружения пятого и шестого блоков АЭС "Куданкулам" переходит в фазу практической реализации. Начинается проектирование и развертывание процедур закупок основного оборудования российского производства для комплектации третьей очереди индийской станции", - цитирует пресс-служба слова вице-президента по проектам Южной Азии АСЭ Андрея Лебедева.

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Ввод пятого и шестого энергоблоков АЭС "Куданкулам" запланирован на 2024 и 2025 г.

АЭС "Куданкулам" строится в Индии в рамках российско-индийского соглашения от 20 ноября 1988 года и дополнения к нему от 21 июня 1998 года. Генеральный подрядчик (в части рабочего проектирования, поставки оборудования и технического содействия - прим. ред.) - АО "Атомстройэкспорт", генеральный проектировщик - АО "Атомэнергопроект".

Первый и второй энергоблоки "Куданкулам" (первая очередь) уже сданы заказчику. 1 июня Россия и Индия подписали соглашение о реализации третьей очереди строительства АЭС (пятый и шестой блоки).

Всего Росатом планирует построить в Индии не менее 12 атомных блоков.

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