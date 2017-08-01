Минстрой хочет штрафовать монополии за отказ подключать предприятия к коммунальным сетям

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минстрой России предлагает ужесточить ответственность субъектов естественных монополий за невыполнение обязанностей по подключению к коммунальным сетям. Об этом журналистам сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
По его словам, министерство предлагает ужесточить ответственность за нарушение сроков подключения предприятий к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
"В рамках приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды задача упрощения подключений стала особенно актуальной - страна тратит миллиарды рублей для создания современной среды, в том числе на модернизацию освещения и привлечение уличного сервисного бизнеса. И никакие бюрократические трудности не должны мешать реализации этой задачи, все нужные ресурсы должны предоставляться в минимальные сроки", - подчеркнул Мень.
По данным Минстроя, в среднем по стране мероприятия по упрощению подключений реализованы на 31%. Уже пять регионов реализовали целевую модель по упрощению подключения к сетям водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения более чем на 70%. В августе будет проведена следующая оценка уровня реализации субъектами этой задачи.
Минстрой совместно с Агентством стратегических инициатив по поручению президента РФ запустил в регионах внедрение целевых моделей по подключениям к сетям водо- и теплоснабжения с целью повышения инвестиционной привлекательности отрасли и снятия административных барьеров для развития малого и среднего бизнеса на территории страны.