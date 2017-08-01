Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens

Разгоревшийся вокруг газовых турбин для ТЭС в Крыму скандал вновь актуализировал необходимость снижения зависимости российской энергосистемы от импортного оборудования, однако создание в стране собственного производства газовых турбин высокой мощности с нуля не целесообразно в условиях окончания программы договоров предоставления мощности (ДПМ) и отсутствия долгосрочного спроса, считают опрошенные ТАСС эксперты. Наиболее оптимальный путь - использование схем локализации и доработка производимой НПО "ОДК-Сатурн" (Объединенная двигателестроительная корпорация, входит в Ростех) первой российской газотурбинной энергетической установки мощностью 118 МВт - ГТД-110М.

Как сообщил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, по оценкам Минэнерго России, сегодня спрос на большие турбины в России в среднем составляет 2-3 единицы ежегодно или 53 единицы до 2035 года.

"На долгосрочный период, с учетом прогнозного прироста потребляемой мощности до 2035 года на 24 ГВт, а также потребности в замене устаревших турбин с наработкой свыше 300 тыс. часов (турбины типа К-300) спрос на турбины большой мощности в России должен составить порядка 53 единиц. При отсутствии в стране проектов, требующих резкого прироста мощности, 53 единицы - это значительный рынок",- сказал Черезов, отметив, что такого спроса все же недостаточно для разворачивания производственных мощностей.

Турбина непростой судьбы

Созданный в рамках реформы "РАО ЕЭС" механизм ДПМ позволил обеспечить ввод новых мощностей в стране с привлечением продукции западных производителей - Siemens, GE, Alstom, Mitsubishi, Kawasaki и других. Сегодня в России эксплуатируется около 244 газовых турбин иностранного производства, что, по данным Минэнерго, составляет 63% от общего количества. Доля российских турбин ниже - 147 единиц, или 37%. Попытки создать собственную турбину высокой мощности предпринимались еще много лет назад, в 2012 году энергетики жаловались, что производимые "Сатурном" газотурбинные двигатели ГТД-110 часто выходят из строя.

В 2013 году "Сатурн" подписал инвестиционное соглашение с Роснано и "Интер РАО" по созданию газотурбинного двигателя нового поколения - ГТД-110М. Планировалось, что реализация проекта завершится в 2017 году, однако пока ГТД-110М - результат глубокой модернизации газотурбинного двигателя ГТД-110 - проходит испытания. В пресс-службе предприятия ТАСС рассказали, что на второе полугодие 2017 года запланированы испытания с ресурсными рабочими лопатками 1 ступени турбины, затем длительные комплексные испытания, а на 2018 год - запуск в серийное производство. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков отметил ТАСС, что Минпромторг поддерживает этот проект и "надеется, что в 2018 году турбину выведут на серийное производство".

Черезов считает, что "Сатурну" необходимо активизировать работу над доведением этой турбины до требуемых технических характеристик. "Газовая турбина "Сатурна" - довольно интересный проект, но для полной его реализации требуются серьезные вложения. Во время испытаний на станциях был составлен перечень замечаний, и на их основе в рамках рабочей группы Минпромторга сформулированы требования по модернизации турбины, так как есть небольшие недоработки. "Эту работу целесообразно продолжить, аналог турбины нам необходим", - отметил замминистра энергетики, добавив, что в России есть объекты электроэнергетики, на которых могут быть использованы данные турбины.

"ОДК-Сатурн" предварительно оценивает потребность отечественного рынка в газотурбинных установках на базе ГТД-110М в 80 штук до 2030 года. "Проведенный анализ рынка позволил определить "скрытые" резервы в виде большого объема модернизации и реконструкции ТЭЦ. Кроме того, имеется потребность в газотурбинных установках большой мощности в качестве механического привода для их применения на перспективных заводах по сжижению природного газа", - сообщили ТАСС в пресс-службе ОДК.

В чем преимущество?

Существующие мощности "ОДК-Сатурн" позволяют производить до двух ГТД-110М в год. Планы компании амбициозны, предприятие уверено в рентабельности проекта. "Разработана концепция расширения производства для серийного изготовления ГТД-110М в объеме 6-10 штук в год, что позволит обеспечить потребности российского рынка энергетического оборудования. "ОДК-Сатурн" на базе полученного опыта по реализации проекта ГТД-110М подготовило предложения по дальнейшей модернизации двигателя с возможностью увеличения его мощности до 150 МВт. По нашей оценке, российский рынок нуждается в отечественных энергетических ГТД большой мощности, поэтому мы уверены в рентабельности проекта", - отметили в пресс- службе.

Ключевым достоинством российской разработки "ОДК-Сатурн" называет ценовой показатель при не уступающих конкурентам техническим параметрам. "Существенным преимуществом ГТД-110М перед зарубежными аналогами является высокий КПД - 36,5% (ISO), что выгодно отражается на стоимости жизненного цикла изделия. Кроме того, уникальные массогабаритные характеристики ГТД-110М позволяют осуществлять его транспортировку даже в отдаленные регионы страны в полной заводской готовности любыми видами транспорта, а также выполнять монтаж турбины при замене устаревшего оборудования без реконструкции здания станции. Среди других особенностей ГТД-110М - хорошая динамика по росту и сбросу мощности при переходных процессах, высокие показатели топливной эффективности, низкая себестоимость выработки электрической и тепловой энергии", - подчеркивают в компании.

Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов выделил также невысокую металлоемкость российской турбины. "Отечественная турбина отличается от Siemens подходом в изготовлении, она имеет относительно невысокую металлоемкость. Например, в ее конструкции применяются пустотелые валы. У компании Siemens такой технологии нет. Конструкция ГТД-110М сделана по аналогии с турбинами на корабельных установках. Пустотелые валы позволяют облегчить конструкцию турбины за счет снижения металлоемкости, что делает корабль существенно легче. На наш взгляд, в ГТД-110М заложено много интересных идей, но требуется доработка автоматики, системы управления турбиной, решение вопросов с материалами, используемыми на лопатках и горячей части. Конечно, это большой объем научной работы, но ее необходимо проделать", - пояснил он.

По пути локализации с оглядкой на Китай

Черезов считает, что все же в краткосрочном и среднесрочном периоде с учетом уровня спроса на газовые турбины ожидать лавинообразного притока инвестиций в развитие турбин именно российского производства большой мощности не стоит, особенно с учетом того, что по сложившейся практике объем государственного финансирования подобных проектов составляет в среднем 30% от общего объема. "Если смотреть с позиции оценки экспортного потенциала перспективных газовых турбин большой мощности, то здесь нам предстоит пройти немалый путь к созданию конкурентоспособной инновационной продукции. На эти цели нужно минимум 10 лет. Поэтому в краткосрочной и среднесрочной перспективе приемлемой для нас является схема локализации, в долгосрочной перспективе мы будем наращивать собственные компетенции в области крупного энергетического машиностроения и постепенно переходить на собственное производство с полным циклом, включая сервисное обслуживание", - пояснил замминистра.

По его словам, схема локализации позволит не только сформировать компетенции в области газотурбиностроения, но и обеспечить трансферт технологий в отечественное производство газовых турбин. Не стоит, по мнению замминистра, забывать и о том, что для этого нужно и развитие смежных отраслей - металлургии, информационных технологий, включая информационную безопасность.

Черезов заметил, что необходимо предпринять действия по дальнейшему улучшению ситуации, связанной с локализацией производства оборудования, а именно о выполнении взятых на себя обязательств. В качестве удачного примера он привел опыт компаний из Китая, сумевших за несколько лет наверстать упущенное в энергомашиностроении.

"Мы анализировали ситуацию с производством газотурбинного оборудования в Китае. Начиная с 2000 года за счет использования схемы локализации и освоения компетенций, им удается выпускать турбины по техническим характеристикам не уступающие европейским. Благодаря локализации, китайские компании перешли на серийный выпуск аналога турбины Siemens, но мощностью 300 МВт. При этом в программах локализации, используемых в Китае, график локализации прописывается по годам, с предусмотренными за невыполнение обязательств штрафами. При таком подходе в течение пяти лет Китай может закрыть собственные потребности и по другим позициям, закупаемым сейчас в Европе или США. Например, на лопатки газовых турбин и других компонентов горячего тракта", - поделился Черезов.

Замминистра также отметил, что компаниям, локализующим производство, необходима финансовая поддержка. "В Китае, например, такие предприятия получают финансовую поддержку. Кроме того, они застрахованы. В случае низкого спроса на продукцию, банки берут риски на себя, компенсируя потери производителю. Именно поэтому нам нужно развивать не только технический задел, но и разрабатывать такие меры поддержки, как кредитование финансовыми организациями компаний, занимающихся локализацией, на длительный период и под низкий процент. Данные меры должны быть первоочередными. В Китае проекты по газотурбинному оборудованию финансируют банки первой пятерки", - добавил он.

Без драматизма

Siemens, работающий в России более 160 лет, пересмотрел формат работы в РФ и обозначил более жесткие рамки дальнейшего сотрудничества с энергетиками из-за ситуации вокруг поставок турбин для теплоэлектростанций в Крыму. Концерн заявил 21 июля, что все четыре газотурбинные установки для крымских тепловых электростанций (ТЭС) оказались производства Siemens и были поставлены на полуостров в обход санкций Евросоюза. Компания через суд намерена добиваться возврата генерирующего оборудования. Сложившаяся ситуация также стала поводом для инициирования Siemens проверок российских партнеров по строительству электростанций на предмет соблюдения ими экспортных правил ЕС и временной приостановке поставок энергооборудования по уже заключенным контрактам.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров при этом ранее подчеркивал, что российская сторона обеспечила максимальную юридическую корректность при использовании технологий Siemens в производстве турбин для ТЭС в Крыму. По словам министра, Симферопольская и Севастопольская ТЭС будут оснащены турбинами российского производства, но с использованием элементов зарубежного. У турбин есть российский сертификат, отмечал глава Минпромторга. В "Технопромэкспорте" сообщали, что "на сегодняшний день турбины прошли модернизацию, и специфицированы по характеристикам под проект с использованием российских ноу- хау".

Гендиректор промышленного холдинга "Ротек" Михаил Лифшиц считает, что драматизма в заявлениях немецкого концерна нет, а России нужно иметь собственное производство, но возможно это лишь при долгосрочном и понятном спросе. "Рынок газовых турбин богат. Никуда не делись такие компании как Ansaldo Energia, MAPNA, Mitsubishi. Если Siemens оказался в какой-то щекотливой ситуации и готов потерять часть рынка, то его заместят очень быстро. Драматизма в событиях с Siemens нет", - отметил эксперт.

По словам Лифшица, для развития собственных компетенций в стране "необходимо иметь более определенную позицию государства, которое будучи достаточно весомым собственником энергетической инфраструктуры, должно определять спрос". "Компетенций в стране по газо- турбостроению в стране хватает благодаря нашим западным коллегам и благодаря тому, что уже построено. Поэтому если стоит задача собрать компетенции и создать турбину - она абсолютно реализуема внутри страны. История в том, что есть конкурентная среда и как производитель могу сказать, что многие аспекты деятельности, в которых мы живем, ставят нас в заведомо неконкурентную позицию. Если, например, кто-то решил сделать турбину в Германии, то он может взять кредит под 0,5%, а чтобы сделать турбину в России, нужно пойти и взять кредит, но уже, к примеру, под 10% годовых. При этом мы одинаково покупаем металл, являющийся биржевым товаром и так далее", - пояснил он.

Лифшиц подчеркнул, что "стоимость денег для российского производителя - это не помощь от государства, а создание конкурентной позиции для участников рынка".

Юлия Темерева