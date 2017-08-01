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Кремль не собирается вмешиваться в решение ситуации с банком "Югра"

Экономика и бизнес
1 августа, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Как напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "существуют арбитражные процессы, существует деятельность независимого мегарегулятора, существует руководство этого банка"

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Кремль не считает необходимым вмешиваться в ситуацию с банком "Югра", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяю: Кремль не вмешивается в это, - сказал он журналистам. - Существуют арбитражные процессы, существует деятельность независимого мегарегулятора, существует руководство этого банка, которое отстаивает в судебном порядке свои права и здесь нет поля для вмешательства Кремля".

Ситуация вокруг "Югры"

ЦБ РФ 10 июля назначил в банк "Югра" временную администрацию сроком на полгода (функции временной администрации выполняет АСВ) и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца, что по закону является страховым случаем.

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Вклады в "Югре" на 1 июня оценивались в 180 млрд рублей, из них 169,2 млрд рублей застрахованы в АСВ. Это крупнейший страховой случай в истории.

19 июля - накануне начала выплат компенсаций вкладчикам банка "Югра" - Генпрокуратура направила протест, в котором потребовала отменить решения ЦБ о временной администрации и моратории. Также Генпрокуратура предупредила АСВ о недопустимости проведения страховых выплат вкладчикам "Югры". ЦБ настаивал на своей позиции в отношении банка и отправил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие законность своих действий.

Тем не менее выплаты вкладчикам начались в установленный срок, 20 июля. По данным АСВ на 27 июля, возмещение получили 136,5 тыс. вкладчиков на сумму 109,9 млрд руб. (63,5% от общей суммы ответственности АСВ).

24 июля банк "Югра" подал иск в Арбитражный суд Москвы, оспаривая решения ЦБ о моратории и временной администрации. Заседание суда назначено на 15 августа.

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