Александр Чернощекин: скоро клиенты МСБ смогут создавать бизнес, не выходя из дома

Технологии стремительно развиваются и диктуют новый формат взаимодействия между банком и клиентами малого и среднего бизнеса. Чтобы соответствовать запросам времени, банковские продукты для предпринимателей требуют максимально гибкого подхода и кардинального пересмотра работы.

Как быстро кредитование малого бизнеса полностью перейдет в онлайн, банки "превратятся" в IT-компании и как big data уже сейчас помогает в оценке клиентов ТАСС рассказал старший вице-президент - руководитель блока "Средний и малый бизнес" Промсвязьбанка Александр Чернощекин.

- Вы возглавляете блок МСБ, куда входит также региональный корпоративный бизнес. Чем обусловлено решение их объединить?

- Сейчас малый бизнес должен начать работать во многом по стандартам relationship management (управление отношениями с клиентами - прим. ТАСС) - как средний и корпоративный. В 2013-2014 годах принятая ранее на рынке бизнес-модель, когда с малым бизнесом работают только менеджеры по продажам кредитных продуктов, себя исчерпала, и нужно было придумать что-то более актуальное.

Поскольку RM-модель у нас уже успешно работала в корпоративном и среднем бизнесе, мы решили расширить ее на верхний сегмент малого бизнеса. Для остальных фокус останется даже не столько на кредитных, сколько на расчетных, комиссионных продуктах, валютном контроле - таких вещах, которые требуются каждый день и могут предоставляться в максимально автоматизированном режиме.

- Вашим МСБ кредиты не нужны?

- Отчасти это верно, среди компаний с небольшим объемом выручки спрос на кредитные ресурсы не очень высок. Наряду с этим их заявки бессмысленно оценивать традиционным способом, путем кредитной экспертизы. Это очень дорого с точки зрения трудозатрат и потому убыточно. Поэтому мы запустили в пилотном режиме онлайн-кредитование микро- и малого сегмента, чтобы клиент мог вообще не приходить в банк. У него в интернет-банке появляется кнопка "получить деньги", он ее нажмет и, если его устроюют условия, через пять минут получит деньги на счет. Это полностью цифровой процесс - от предложения до сделки. Пока что кроме нас никто для малого бизнеса такой продукт не сделал.

Мы запустили в пилотном режиме онлайн-кредитование микро- и малого сегмента. Пока что кроме нас никто для малого бизнеса такой продукт не сделал

Второе технологичное решение - это аутсорсинг и автоматизация бухгалтерской и налоговой отчетности для малого и микробизнеса. Мы сейчас внедряем автоматизированную подготовку и сдачу отчетности по упрощенной системе налогообложения (УСН) 6%, УСН 15%, будем договариваться о продаже патентов, а также внедрять аутсорсинг для тех, кто по каким-то причинам нанимает бухгалтеров в штат. Вообще задача заключается в создании экосистемы - если у клиента возникло желание создать бизнес, он пришел в банк, мы ему зарегистрировали удаленно компанию в налоговой, открыли расчетный счет, стали готовить за него отчетность и сдавать ее в налоговую. А он бы занимался только бизнесом. Часть этого пути мы уже прошли, как только разрешат удаленную идентификацию, все это клиенты смогут делать вообще не выходя из дома.

- Для средних предприятий будут новые технологичные решения?

- Да, в первую очередь это также автоматизация и аутсорсинг подготовки и сдачи отчетности. Если сейчас это бухгалтер в штате, то мы будем двигаться в сторону аутсорсинга; тем, кто сейчас на аутсорсинге, будем предлагать автоматизацию. В любом случае, количество ручного труда бухгалтеров будет сокращаться.

Также мы хотим максимально автоматизировать работу кредитных аналитиков. Мы заметили очень высокую корреляцию между кредитными рейтингами, полученными нами в автоматическом режиме, и теми, что присваивались кредитными специалистами. Именно здесь есть возможность совершить большой скачок - точно такой, какой произошел, когда банки начали сокращать бэкофисных сотрудников, переводя все на автоматизацию.

Естественно, останутся нестандартные заявки, связанные с инвестиционным кредитованием, сложными сделкам M&A и тому подобными решениями, но простые кредитные продукты, факторинг, скорее всего, будут автоматизированы. Вопрос в том, с какой скоростью, какие базы и какие технологии будут для этого использоваться.

- Когда в стране начнут использовать блокчейн-технологии, подразумевающие максимально возможный уровень прозрачности, это для вас станет угрозой или возможностью?

Банки постепенно перерождаются в IT-компании, мы все становимся ими шаг за шагом

- В верхнеуровневой парадигме блокчейн это, конечно, угроза для банков. С другой стороны, банки постепенно перерождаются в IT-компании, мы все становимся ими шаг за шагом. Если посмотреть с точки зрения набора кадров, то основной фокус сейчас на IT-специалистах и математиках, а не экономистах, как раньше. Банки становятся центром обработки данных, и тут неважно, какая используется технология - блокчейн или что-то другое. Если говорить о Промсвязьбанке, то мы планируем в этот поезд успеть сесть одними из первых.

Говоря о big data, подразделении, которое у нас работает в этом направлении, то оно начало приносить уже сейчас конкретную пользу - как в части борьбы с легализацией и отмыванием доходов, так и в части продаж.

Банки становятся центром обработки данных, и тут неважно, какая используется технология - блокчейн или что-то другое

С помощью внешних данных и внешних моделей мы заранее знаем, хороший ли клиент, какая у него репутация, можем ли мы счет открывать, нужно ли ему блокировать операцию или нет. Это, естественно, внутренняя система банка, потому что ключевая компетенция любой кредитной организации - это обеспечение "мостика доверия" между клиентами, в отношении которых система, обладая неким набором информации, может правильно оценить и принять риск. В отличие от рынка, который не может этого сделать. В практическом плане это означает сбор информации, обработку и выводы о том, что можно с данным риском сделать.

- Очевидно, что после введения пропорционального регулирования вы останетесь в числе универсальных банков. Изменится ли ваш подход к оценке рисков? Как вы видите тенденции риск-менеджмента в каждом из ваших сегментов - ИП, МСБ, корпоративный?

- Скорее, все останется как есть, не усилится это точно. На подход к оценке рисков могут повлиять радикальные изменения рыночной конъюнктуры. Но мы стараемся реагировать на них проактивно, заблаговременно - как закручивая гайки, так и отпуская их. Реагировать нужно на опережение, так как мы инвестируем в кредитование деньги вкладчиков и не можем позволить себе быть избыточно мягкими в кредитных подходах.

- Планы ЦБ о продолжении санации банковского сектора свидетельствуют о том, что не все банки строго придерживаются такого подхода. "Двоечников" на санацию брать не планируете?

- Если это стоит разумных денег и банк силен на локальных рынках, если есть база зарплатников, физиков и малого бизнеса, то в целом мы готовы смотреть и дальше двигаться с точки зрения присоединения. Но пока о конкретных проектах речи не идет.

- У вас есть успешные модели, рассматривали вариант ее обкатки в других странах?

- У нас уже есть филиал на Кипре, и мы планируем его развивать, так как получилась очень хорошая площадка. Что касается рынков Восточной или Западной Европы, Великобритании или Юго-Восточной Азии, то мы делали некоторую оценку, сейчас понимаем рыночный ландшафт и ситуацию в части тарифной политики и регулирования.

Что касается ЕС, то получить лицензию для работы там очень сложно. К тому же с точки зрения масштабов нужно понимать, что российский рынок один из крупнейших в Европе - по количеству предприятий и потенциальным доходам. Зачем идти в небольшую, но сложную страну, когда намного проще наращивать проникновение здесь, на уже выстроенной инфраструктуре и с понятным регулированием. Если брать крупную страну вроде Германии - там уже достаточно высокий уровень конкуренции и при этом низкие тарифы.

Остается ряд относительно интересных стран вроде Италии, Греции и частично Великобритании. Однако в Греции высокий страновой риск и большая доля теневой экономики, в Италии - накоплены большие долги в банковском секторе и неясно, как эта история разрешится и как скажется на клиентах. Но за ситуацией мы следим и смотрим во все стороны, потому что российские банки технологически более продвинутые, чем западные (за исключением, пожалуй, скандинавских), они гораздо дальше ушли в области построения платформ интернет- и мобильных-банков, за счет этого можно было бы выйти за пределы РФ.

- Вернемся в Россию - весной Минэкономразвития анонсировало программу льготного кредитования малого бизнеса, которая будет работать в дополнение к программе "6,5%". Насколько вы считаете целесообразным наличия двух видов программ поддержки? Удобно ли это будет для предприятий?

- Что касается программы "6,5%", то здесь скоро нужно будет пересматривать ставку. ЦБ проводит эффективную политику по сокращению инфляции, и мы видим, что она снижается, ставки по рынку тоже объективно снижаются, и к концу этого года программа "6,5%" будет не так привлекательна, банки смогут кредитовать бизнес и без нее.

С точки зрения государства две программы - это также некоторое задваивание ресурсов, но для реципиентов это, скорее, плюс: конкуренция - это всегда хорошо. С точки зрения объема и количества программ поддержки - чем их больше, тем лучше. До какой-то из программ в итоге предприниматель достучится и получит необходимое финансирование. Тем более, если ограничить число банков-операторов двумя-тремя, это сильно сократит число предприятий, до которых дойдут эти ресурсы.

С другой стороны, главный фокус госпрограмм нацелен на инвестиционные проекты, а все остальное - торговля, стройки - остается за кадром. Понятно стремление государства стимулировать инвестиционный рост - но отсутствие или наличие доступного фондирования не является здесь основным фактором. На наш взгляд, проблема больше в макроэкономике и инвестиционном климате.

- К вопросу о климате - предпринимательские организации недавно предложили ввести полугодовой мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, а также создать чек-листы для контролеров с полным списком правил по ревизии. На какие проверки можно ввести мораторий и о каком чек-листе может идти речь?

- Идея хорошая, но я бы смотрел шире. Надо инициировать изменение механизма введения нового вида регулирования.

Что касается чек-листа - это тоже "костыли", которые позволят в каких-то случаях доказать что-то, но лучше не крепкие костыли, а ноги -здоровые

Как это происходит сейчас: система реагирует на какой-то конкретный казус, не понимая в целом, сколько будет стоить экономике принятие решения о введении еще одного вида проверок. Совсем не проверять невозможно, но с точки зрения объема регулирования я убежден, что чем его меньше, тем быстрее и гибче развивается рынок. В противном случае сокращается ее основной драйвер - конкуренция, вернее, она переходит из рыночной сферы в область прохождения проверок.

Что касается чек-листа - это тоже "костыли", которые позволят в каких-то случаях доказать что-то, но лучше не крепкие костыли, а ноги - здоровые.

- Давайте закончим на позитивной ноте: существует много иных механизмов поддержки бизнеса. Какие из них эффективны, какие нет? К примеру, пользуются ли ваши клиенты механизмами поддержки вывода продукции на экспорт? Насколько эффективны региональные программы?

- Во-первых, это программа "6,5%" и программа гарантийной поддержки. Зачастую у компаний нет достаточных залогов и гарантийная поддержка существенно и весомо влияет на принятие банками решений. Часть рисков берет на себя государство, и оно должно быть в этом заинтересовано, так как это повышает стабильность финансовой системы. Банку очень сложно вырастить клиента МСБ, этот процесс занимает 5-7 лет, и государство принимает на себя риски всего малого сегмента в расчете на то, что часть его потом вырастет, станет средним, крупным и в виде налогов вернет деньги.

В должной степени не используются прямые дотации малому бизнесу на создание бизнеса. Дать предпринимателю 50-100 тысяч безвозвратных денег, чтобы он купил станок и продолжал себя кормить. Возможно, здесь банки могли бы как-то поучаствовать в плане контроля и распределения этих средств.

Среди положительных изменений хотел бы отметить будущие поправки в законодательстве, которые позволят компаниям МСБ работать с факторингом по госконтрактам. Сейчас уже идет второе чтение законопроекта. Соответственно, малый бизнес получит дополнительное беззалоговое финансирование на объем поставок по 223 и 44 ФЗ.

Отдельно стоит отметить весьма эффективную программу "ЭКСАР", нацеленную на поддержку экспортеров. Она уже доказала свою эффективность, и мы планируем и дальше использовать ее вместе с нашими клиентами. В том числе создавая центры поддержки и сопровождения экспортных контрактов совместно с администрациями различных регионов страны, заинтересованных в поддержке экспорта.