ФАС подозревает "Фармастор" в участии в многомиллиардном картельном сговоре

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает компанию "Фармстор" в участии в картельном сговоре на десятки миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России в рамках проводимых проверок фармкомпаний проверяет "Фармстор" по подозрению в участии в картеле по закупке лекарств по программе "7 нозологий", - отмечает ФАС.

Как отмечает антимонопольное ведомство, компания активно противодействует проведению проверки. Вышедшие к инспекторам сотрудники "Фармстора" отказались представляться и не дали инспекторам ФАС доступ в помещение компании. В настоящий момент составляется протокол о воспрепятствовании проверке.

Ранее стало известно, что ФАС России проводит проверки фармацевтических компаний "Биокад" и "Фармстандарт". Ведомство подозревает их в участии в крупном картеле на торгах при закупках по программе "7 нозологий". Как сообщил ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев, служба подозревает компании в сговоре на поставки лекарственных препаратов на десятки миллиардов рублей.

Компания "Фармстор" появилась на фармацевтическом рынке России более 15 лет назад и специализируется на поставках противоопухолевых лекарственных средств и предоставлении всего спектра связанных с этим услуг.