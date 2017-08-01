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Al Jazeera: Qatar Airways может получить новые маршруты полетов в условиях блокады

Экономика и бизнес
1 августа, 12:58 UTC+3 ТАСС ТАСС 1, августа. /ТАСС

Катар добивается выделения международных коридоров над частью акватории Персидского залива, находящейся в зоне ответственности ОАЭ

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ТАСС, 1 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Qatar Airways может получить три новых маршрута для полетов гражданской авиации в нынешних чрезвычайных условиях. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Jazeera.

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По его данным, Qatar Airways удалось договориться с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) о выделении трех авиакоридоров в ближайшие дни.

Катар обратился к ИКАО после того, как Саудовская Аравия, а также ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне полностью закрыли свое воздушное пространство для катарских самолетов и отменили полеты своих авиаперевозчиков в Доху. Это вынуждает катарские самолеты выбирать окружные и дорогие пути. Доха добивается выделения международных коридоров над частью акватории Персидского залива, находящейся в зоне ответственности ОАЭ.

Доха оказалась в политической и экономической изоляции со стороны соседних государств, решивших не только разорвать дипломатические отношения, но и ввести транспортную блокаду эмирата, на 90% зависящего от импорта. Ограничительные меры распространяются на воздушное сообщение, морскую навигацию и на наземные транспортные коммуникации.

Арабские страны региона Персидского залива - Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, а также Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром из-за поддержки Дохой терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политики и вмешательства в дела арабских государств. В Дохе заявили, что сожалеют о принятом соседними странами решении и считают его необоснованным. Стороны до сих пор так и не пришли к взаимоприемлемому решению. На днях сообщалось о согласии Саудовской Аравии выделить авиакоридоры для экстренных ситуаций, но Катар опроверг эти данные.

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