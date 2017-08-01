Центробанк понизил курс доллара на 2 августа до 59,85 руб.

Фонд кино поддержит создание фильмов Учителя, Тодоровского и Миндадзе в 2017 годуКультура 1 августа, 12:53
Жильцы пятиэтажек в Москве освобождаются от взносов на капремонт с 1 августаОбщество 1 августа, 12:52
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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк России установил на 2 августа официальный курс доллара на уровне 59,8454 руб., что на 21,79 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 27,1 копейки, до 70,7313 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($00,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 0,21 копейки, до 64,7441 руб.