Китайская LeEco закрыла свой единственный магазин электроники в России

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Анна Топорова/. Китайский интернет-холдинг, производитель и продавец электроники LeEco закрыл свой первый и единственный монобрендовый магазин в России, который не проработал и года, из-за высоких расходов на аренду в московском ТРЦ "Артиум". Об этом сообщил ТАСС руководитель отделения компании в России Виктор Сюй. Ранее агентству о закрытии магазина рассказали несколько источников, близких к компании, и сотрудники магазина.

"Фирменный магазин-шоурум LeEco в торгово-развлекательном комплексе "Атриум" в Москве прекратил работу 1 августа. На этапе запуска LeEco в России флагманский магазин бренда выполнял важную имиджевую задачу, однако на сегодня уже нет большой необходимости в дорогостоящем шоуруме в центре Москвы. Мы проанализировали поток посетителей и продажи в данной точке и пришли к выводу, что расходы на аренду магазина не оправдывают себя. В связи с этим, собственный магазин бренда решено было закрыть и сосредоточиться на продажах через партнерские ритейл-сети и интернет. Продукция LeEco доступна во всех регионах России в магазинах МТС, DNS, "Эльдорадо" и "Ноу-Хау", - прокомментировал закрытие магазина президент LeRee ("дочки" LeEco, созданной в 2016 г. для ведения бизнеса в России, Восточной Европе и странах СНГ) Виктор Сюй.

Очереди во время открытия

LeEco запускалась на российском рынке масштабно: с яркими презентациями своей продукции, мощной рекламной кампанией и распродажами. На этом фоне открытие первого магазина LeEco в торговом центре "Атриум" в Москве 15 октября 2016 года сопровождалось большими очередями.

В запуск этой торговой точки LeEco вложила $1 млн, говорил ТАСС ранее президент LeRee Виктор Сюй, и в случае успеха компания планировала открыть в российских регионах 150-500 магазинов до конца 2018 года. При этом предполагалось, что продукция под брендом LeEco будет реализовываться не только через собственные магазины, но и в точках крупных сетевых ритейлеров.

Флагман для рекламы

Закрытие флагмана - это естественный этап жизненного цикла любого нового бренда, говорят эксперты. Магазин открывается, выходит пресс-релиз, идет приток покупателей, а затем магазин начинает работать в штатном режиме, посещаемость падает, поясняет руководитель департамента торговли и недвижимости консалтинговой компании ILM Егор Левченко. Самый яркий пример - это Zara на Тверской, говорит он.

"Торговля там объективно умерла, магазины в обычных торговых центрах работают гораздо лучше, чем флагманский магазин с космической арендой", - сказал Левченко.

Запуск монобрендового магазина LeEco нужен был для рекламы полноценного выхода торговой марки на рынок, поясняет эксперт. "Когда магазин исчерпал свой потенциал, то есть марка вышла на рынок через многочисленных дистрибьюторов и онлайн, держать дорогостоящую точку в "Атриуме", в одном из самых дорогих с точки зрения аренды мест в городе, стало нецелесообразно. Покупателям проще заказать электронику через интернет, чем ехать в магазин", - отмечает Левченко.

Стоимость аренды в "Атриуме" варьируется в зависимости от площадки, продолжил он. В проходных местах на небольших метражах она может составлять $3 тыс. за метр в год без НДС. На больших площадях аренда может достигать $5-10 тыс. за кв. м. в год, пояснил эксперт.

Проблемы глобальной LeEco

LeEco, основанная миллиардером Цзя Юэтином в 2004 году, объединяет в единую вертикально интегрированную систему крупнейшую в Китае интернет-видеоплатформу и библиотеку видео- и аудиоконтента, киностудию, собственную линейку смартфонов и телевизоров, а также подразделение по производству мобильных приложений и сервисов. Месячная аудитория интернет-платформы LeEco составляет более 800 млн уникальных пользователей.

Кроме того, LeEco производит модель смарт-велосипеда и участвует в передовых разработках в автомобилестроении в партнерстве с Faraday Future и Aston Martin. Компания также создала собственный электромобиль с самообучаемым автопилотом. Ранее президент и основатель LeEco Цзя Юэтин объявил о намерении компании инвестировать в российскую экономику до $1 млрд в течение трех лет.

Однако в начале июля 2017 года BBC со ссылкой на китайские СМИ сообщила об аресте личных счетов председателя совета директоров Цзя Юэтина по решению шанхайского суда в связи с накопившимися долгами, писала газета "Ведомости". Активы принадлежали основателю компании, его жене и еще трем аффилированным лицам на сумму 1,24 млрд юаней (на момент публикации - $183 млн). Решение об аресте последовало после неуплаты компанией LeEco процентов по кредиту, полученному для финансирования подразделения смартфонов. Тогда президент LeEco Russia and Eastern Europe Виктор Сюй прокомментировал публикацию и подтвердил через пресс-службу, что Россия остается одним из приоритетных рынков для LeEco.