Задолженность регионов за энергоресурсы в ЖКХ составляет более 196 млрд рублей

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МОСКВА, 1 августа./ТАСС/. Задолженность регионов за топливно-энергетические ресурсы превысила 196 млрд руб.
Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на селекторном совещании с регионами.
"На сегодняшний день объем задолженности за топливно-энергетические ресурсы составляет более 196 млрд руб.", - сказал Мень.
Министр обратил внимание регионов на контроль за взаиморасчетами перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.
"Беспокойство вызывают такие регионы, как Кемеровская область, где задолженность за год выросла на 293%, в Пермском крае задолженность увеличилась на 27%, в Московской области - на 13%", - отметил министр.
В пресс-службе Минстроя ТАСС уточнили, что в прошлом году задолженность составляла 180 млрд руб.