Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задолженность регионов за энергоресурсы в ЖКХ составляет более 196 млрд рублей

Экономика и бизнес
1 августа, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 1 августа./ТАСС

Годом ранее показатель составлял 180 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 августа./ТАСС/. Задолженность регионов за топливно-энергетические ресурсы превысила 196 млрд руб.

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на селекторном совещании с регионами.

"На сегодняшний день объем задолженности за топливно-энергетические ресурсы составляет более 196 млрд руб.", - сказал Мень.

Министр обратил внимание регионов на контроль за взаиморасчетами перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

"Беспокойство вызывают такие регионы, как Кемеровская область, где задолженность за год выросла на 293%, в Пермском крае задолженность увеличилась на 27%, в Московской области - на 13%", - отметил министр.

В пресс-службе Минстроя ТАСС уточнили, что в прошлом году задолженность составляла 180 млрд руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мень, Михаил Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
2
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
3
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В Латвии хотят восстановить один из самых популярных ресторанов времен СССР
6
Исследователи Арктики решают судьбу единственного в стране самолета АНТ-6А
7
Опубликован список домов, вошедших в программу реновации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама