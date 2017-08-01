Задолженность регионов за энергоресурсы в ЖКХ составляет более 196 млрд рублей

МОСКВА, 1 августа./ТАСС/. Задолженность регионов за топливно-энергетические ресурсы превысила 196 млрд руб.

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на селекторном совещании с регионами.

"На сегодняшний день объем задолженности за топливно-энергетические ресурсы составляет более 196 млрд руб.", - сказал Мень.

Министр обратил внимание регионов на контроль за взаиморасчетами перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

"Беспокойство вызывают такие регионы, как Кемеровская область, где задолженность за год выросла на 293%, в Пермском крае задолженность увеличилась на 27%, в Московской области - на 13%", - отметил министр.

В пресс-службе Минстроя ТАСС уточнили, что в прошлом году задолженность составляла 180 млрд руб.