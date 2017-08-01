Россияне стали меньше жаловаться на электронный полис ОСАГО

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Количество жалоб граждан в Банк России на невозможность купить электронный полис ОСАГО во втором квартале 2017 года сократилась на 40% по сравнению с первым кварталом, говорится в отчете службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

"На старте продаж, в начале 2017 года, значительная часть обращений по е-ОСАГО была связана с непониманием автовладельцами особенностей заключения договора через интернет и прежде всего касалась вопросов коммуникации со страховой компанией. По мере того, как потребители начали осваивать новую форму покупки полиса ОСАГО, число жалоб по данной тематике начало снижаться", - поясняется в отчете.

Всего во втором квартале в ЦБ поступило 31,5 тыс. жалоб на некредитные финансовые организации (в первом квартале - 29,4 тыс.), из них 69%, или 21,7 тыс. - на страховщиков (снижение на 12 процентных пунктов). Среди жалоб на страховщиков 84% (18,2 тыс.) касается ОСАГО, из этой группы большая часть обращений (61%, или 11,13 тыс.) - по поводу применения коэффициента "бонус-малус" (скидка или надбавка по цене полиса в зависимости от аварийности вождения). Электронного полиса касается 21% жалоб на ОСАГО (3,8 тыс. штук), следует из отчета ЦБ.

Продажа полисов ОСАГО через интернет стала обязательной для страховщиков с 1 января 2017 года. До этого, с 1 июля 2015 года, эта опция была для компаний добровольной. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), с 1 января по 31 июля 2017 года в России было продано 3 млн электронных полисов ОСАГО, что в 9 раз превышает продажи за весь 2016 год (331 тыс. штук).

В целом по России сейчас 13,41% договоров ОСАГО заключается через интернет, следует из статистики РСА. При этом в ряде регионов, особенно где из-за убыточности ОСАГО страховщики ограничивают продажи бумажных полисов, доля продаж через интернет значительно выше. В Карачаево- Черкесии в первом полугодии 2017 было продано 65,9% электронных полисов ОСАГО (24,6 тыс. из 37,2 тыс.), в Адыгее - 52,1%, в Камчатском крае и Калмыкии - более 50%. В Москве через сайты страховщиков продается 4,5% полисов "автогражданки", в Санкт-Петерурге - 4,1%. Менее всего пользуются электронным полисом жители Татарстана (2,2% договоров е-ОСАГО).