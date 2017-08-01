Умер один из основателей подразделения EY в России Олег Валериус

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Один из основателей подразделения Ernst & Young (сейчас работает под брендом EY) в России Олег Валериус, являвшийся также одним из первых российских партнеров компании, скончался на 69-м году жизни.
"Олег Валериус был одним из первых российских партнеров, которые работали в Ernst & Young. Это был приятный, добродушный, благожелательный, умный, интеллигентный человек. Я считаю его профессионалом высокого уровня. И я считаю, что такие люди являются просто украшением нашей профессии", - заявил ТАСС управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.
Он назвал Валериуса замечательным наставником. По словам Ивлева, многому в аудиторском бизнесе его научил Валериус. "Олег был одним из тех людей, которые принимали меня на работу в 1995 году", - вспоминает Ивлев. Он отметил, что своим учителем Валериуса могут назвать многие нынешние профессионалы.
"Подавляющее большинство партнеров, которые работают у нас в EY, особенно старшие партнеры - это те люди, с которым Олег работал. И для многих он является наставником", - сказал Ивлев.
Валериус почти 30 лет работал в сфере аудита и консалтинга, став, по словам партнера, руководителя аудиторской практики EY в СНГ Дмитрия Лобачева, одним из основателей профессии аудитора в России. "Олег Игоревич - со-основатель EY в России и один из отцов-основателей аудиторской профессии в стране. Из EY он ушел на пенсию, работал над различными частными проектами в сфере программного обеспечения", - сказал Лобачев.
Олег Валериус родился 15 ноября 1948 года. В 1976 году окончил факультет экономических отношений Московского финансового института (ныне - Финансовый университет при правительстве РФ). До прихода в московский офис EY в 1990 году Валериус 11 лет проработал в валютном управлении Министерства финансов СССР, а также в течение трех лет занимал должность начальника отдела аудита совместных предприятий в советской аудиторской организации "Инаудит". С 1991 года Валериус специализировался по работе с компаниями нефтегазовой отрасли и в 1993 году был назначен партнером отдела аудита в московском офисе EY. Валериус работал в компании до 2003 года.