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Умер один из основателей подразделения EY в России Олег Валериус

Экономика и бизнес
1 августа, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

По словам руководителя аудиторской практики EY в СНГ Дмитрия Лобачева, Валериус - "один из отцов-основателей" профессии аудитора в РФ

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Один из основателей подразделения Ernst & Young (сейчас работает под брендом EY) в России Олег Валериус, являвшийся также одним из первых российских партнеров компании, скончался на 69-м году жизни.

"Олег Валериус был одним из первых российских партнеров, которые работали в Ernst & Young. Это был приятный, добродушный, благожелательный, умный, интеллигентный человек. Я считаю его профессионалом высокого уровня. И я считаю, что такие люди являются просто украшением нашей профессии", - заявил ТАСС управляющий партнер EY по России Александр Ивлев.

Он назвал Валериуса замечательным наставником. По словам Ивлева, многому в аудиторском бизнесе его научил Валериус. "Олег был одним из тех людей, которые принимали меня на работу в 1995 году", - вспоминает Ивлев. Он отметил, что своим учителем Валериуса могут назвать многие нынешние профессионалы.

"Подавляющее большинство партнеров, которые работают у нас в EY, особенно старшие партнеры - это те люди, с которым Олег работал. И для многих он является наставником", - сказал Ивлев.

Валериус почти 30 лет работал в сфере аудита и консалтинга, став, по словам партнера, руководителя аудиторской практики EY в СНГ Дмитрия Лобачева, одним из основателей профессии аудитора в России. "Олег Игоревич - со-основатель EY в России и один из отцов-основателей аудиторской профессии в стране. Из EY он ушел на пенсию, работал над различными частными проектами в сфере программного обеспечения", - сказал Лобачев.

Олег Валериус родился 15 ноября 1948 года. В 1976 году окончил факультет экономических отношений Московского финансового института (ныне - Финансовый университет при правительстве РФ). До прихода в московский офис EY в 1990 году Валериус 11 лет проработал в валютном управлении Министерства финансов СССР, а также в течение трех лет занимал должность начальника отдела аудита совместных предприятий в советской аудиторской организации "Инаудит". С 1991 года Валериус специализировался по работе с компаниями нефтегазовой отрасли и в 1993 году был назначен партнером отдела аудита в московском офисе EY. Валериус работал в компании до 2003 года.

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