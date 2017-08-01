Объем выдачи ипотеки в первом полугодии вырос на 15%

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МОСКВА, 1 августа./ТАСС/. Объем выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии 2017 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в сообщении Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).
"Всего за первое полугодие 2017 года выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на 765 млрд рублей - это на 15% выше уровня 2016 года и соответствует уровню рекордного 2014 года", - отмечается в сообщении.
По данным АИЖК, в июне 2017 года было выдано ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 31% больше, чем в июне 2016 года.
"Основной драйвер роста - снижение ставок по ипотеке, достигших минимального уровня за всю историю рынка ипотеки в России", - считают в АИЖК.
В мае 2017 года ставки выдачи по ипотеке снизились до рекордного уровня за всю историю: в среднем - 11,3%, на первичном рынке - 10,9%, на вторичном рынке - 11,5%. Эта тенденция продолжилась в июне-июле 2017 года - ведущие банки продолжали снижать свои ставки, АИЖК впервые в истории установило однозначную (9,75%) процентную ставку для широкого круга рыночных заемщиков.