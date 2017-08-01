Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем выдачи ипотеки в первом полугодии вырос на 15%

Экономика и бизнес
1 августа, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 1 августа./ТАСС

Причина роста - снижение ставок по ипотеке, сообщили в АИЖК

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 августа./ТАСС/. Объем выдачи ипотечных кредитов в первом полугодии 2017 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, говорится в сообщении Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК).

"Всего за первое полугодие 2017 года выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на 765 млрд рублей - это на 15% выше уровня 2016 года и соответствует уровню рекордного 2014 года", - отмечается в сообщении.

По данным АИЖК, в июне 2017 года было выдано ипотечных кредитов на 150 млрд рублей, что на 31% больше, чем в июне 2016 года.

"Основной драйвер роста - снижение ставок по ипотеке, достигших минимального уровня за всю историю рынка ипотеки в России", - считают в АИЖК.

В мае 2017 года ставки выдачи по ипотеке снизились до рекордного уровня за всю историю: в среднем - 11,3%, на первичном рынке - 10,9%, на вторичном рынке - 11,5%. Эта тенденция продолжилась в июне-июле 2017 года - ведущие банки продолжали снижать свои ставки, АИЖК впервые в истории установило однозначную (9,75%) процентную ставку для широкого круга рыночных заемщиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
2
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
3
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В Латвии хотят восстановить один из самых популярных ресторанов времен СССР
6
Исследователи Арктики решают судьбу единственного в стране самолета АНТ-6А
7
Опубликован список домов, вошедших в программу реновации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама