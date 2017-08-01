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Удмуртия планирует вдвое увеличить объем собираемых налоговых и неналоговых платежей

Экономика и бизнес
1 августа, 14:17 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 1, августа. /ТАСС

Согласно данным ФНС, за январь - декабрь 2016 года в консолидированный бюджет РФ налоговыми органами республики мобилизовано 140,4 млрд рублей

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ИЖЕВСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртской Республики планируют за пять лет увеличить вдвое объем собираемых налоговых и неналоговых платежей в регионе, - до 280 млрд рублей. Об этом в ходе презентации карты инвестиционных возможностей республики сообщил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

"Мы ставим вполне конкретно измеримые цели: за пять лет объем налоговых и неналоговых платежей - естественно, через реализацию новых проектов - увеличить вдвое. То есть со 140 млрд рублей до 280 млрд рублей", - сказал он.

Как отметил советник врио главы Удмуртии Александр Свинин, новым проектом для региона, в частности, могла бы стать площадка для интеграции разработок беспилотников.

"2% беспилотников в мире производятся в Удмуртии. Удмуртия уже на этом рынке успешно конкурирует. На территории нашей республики расположены три больших компании, которые выпускают эту продукцию. Вокруг нашей республики, в других регионах, эта отрасль также активно развивается, и мы видим для себя нишу в создании площадки для интеграции различных разработок в области беспилотных летальных аппаратов именно на территории республики как за счет существующих компаний, так и за счет высокого инженерного потенциала тех, кто сейчас создает эту продукцию", - сказал Свинин.

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), за январь - декабрь 2016 года в консолидированный бюджет РФ налоговыми органами Удмуртской Республики мобилизовано 140,4 млрд рублей налоговых и неналоговых платежей, контролируемых ФНС. Из них, в федеральный бюджет - 85,7 млрд рублей (61%), в консолидированный бюджет Удмуртской Республики - 54,7 млрд рублей (39%).

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