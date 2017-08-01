Орешкин: включение мясной муки в продэмбарго не связано с санкциями

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ШАНХАЙ, 1 августа. /ТАСС/. Мясокостная мука была включена в продэмбарго РФ не из-за санкций, а в связи с показателями качества, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах встречи министров торговли стран БРИКС.
"Есть такая история. Работаем и не связываем это никак с санкциями. Это вопрос доступа некачественной продукции, которая иногда поступает на российский рынок. Мясная мука - это отходы от мясного производства, которая зачастую используется для производства разной продукции у нас здесь в России. Не всегда можно гарантировать нормальное качество, поэтому на этот вопрос нужно смотреть с этой стороны", - сказал он.