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Поголовье мясного скота в Томской области увеличат в восемь раз к 2025 году

Экономика и бизнес
1 августа, 15:11 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 1, августа. /ТАСС

В департаменте по социально-экономическому развитию добавили, что регион будет полностью обеспечивать себя говядиной и поставлять продукцию федеральным переработчикам

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ТОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Поголовье мясного стада планируется увеличить в Томской области к 2025 году в восемь раз - до 30 тыс. голов. Предполагается, что это позволит закрыть потребности региона в говядине и поставлять мясо для федеральных переработчиков, сообщили ТАСС в областном департаменте по социально-экономическому развитию села.

"В настоящее время утверждена концепция ускоренного развития мясного скотоводства Томской области. Она предполагает, что к 2025 году регион выйдет на самообеспечение говядиной - сейчас этот показатель составляет 59%. Кроме того, планируется продавать племенной скот и поставлять мясо федеральным переработчикам", - сказала представитель департамента.

Она уточнила, что на данный момент маточное поголовье составляет 3,6 тыс. коров, к 2025 году его планируется нарастить до 30 тыс. голов. Общая численность мясного стада в регионе в настоящее время составляет около 8 тыс. голов. Наращивать поголовье предполагается в том числе за счет "суррогатного материнства" - то есть с помощью эмбриональных технологий получать чистопородный мясной скот от уже имеющихся молочных коров.

В 2017 году в регионе будут созданы не менее пяти новых фермерских хозяйств, в 2018 году - свыше 30. К 2025 году на территории региона будут действовать более 300 мясных фермерских хозяйств.

При этом территорию поделят на несколько зон, в каждой из которых появится кооперация мясных хозяйств. Предполагается, что число хозяйств, не входящих в кооперативы, будет минимальным, "так как это невыгодно". Все кооперативы объединит центральный интегратор. В частности, он будет искать федеральных партнеров и отвечать за крупные контракты для сельхозпроизводителей.

По данным департамента, в настоящее время о готовности работать с сельхозпроизводителями Томской области уже заявили несколько федеральных переработчиков, в том числе "Ашан" и "Мираторг".

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