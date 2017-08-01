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"Водоканал" Воркуты и "Интауголь" накопили 677 млн рублей долгов

Экономика и бизнес
1 августа, 15:27 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 1, августа. /ТАСС

В отношении предприятий введены ограничительные меры по энергоснабжению объектов

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СЫКТЫВКАР, 1 августа. /ТАСС/. Воркутинский "Водоканал" и АО "Интауголь" увеличили с начала 2017 года свой долг перед энергетиками на 108 млн рублей до 677 млн рублей суммарно. На предприятиях действуют ограничения подачи электроэнергии до уровня аварийной брони, сообщили во вторник в филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго".

"За первое полугодие 2017 года просроченная дебиторская задолженность за передачу электроэнергии по сетям "Комиэнерго" увеличилась на 89 млн рублей и составила на 1 июля 752 млн рублей. Больше половины просроченной задолженности - 399 млн рублей - приходится на старое предприятие-банкрот АО "Шахта Интауголь". Созданное с 1 марта 2017 года новое предприятие - АО "Интауголь" - накопило 68 млн рублей долга. Еще один крупный должник - воркутинское ООО "Водоканал", его долговой портфель составляет 278 млн рублей, из которых 40 млн рублей - долг с начала года", - отмечается в сообщении.

"В отношении воркутинского "Водоканала" и АО "Интауголь" введены ограничительные меры по энергоснабжению объектов - подача электроэнергии снижена до уровня аварийной брони. В отношении "Интауголь" ограничения действуют с мая 2017 года. Интинская шахта начала накапливать долги с 2014 года, нерегулярно платит и новое предприятие", - уточнили ТАСС в пресс-службе "Комиэнерго". Руководство компаний-должников оказалось недоступно для оперативных комментариев.

"Интауголь" остается градообразующим предприятием моногорода Инта с населением около 30 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. человек заняты на угледобыче. В результате частой смены собственников и неэффективного управления в ноябре 2015 года шахта была признана банкротом, введено конкурсное управление. В марте 2017 года из предприятия-банкрота было выделено здоровое ядро и создана новая компания АО "Интауголь".

По данным администрации главы Республики Коми, с 2011 по 2016 годы объем добычи на интинской шахте упал вдвое с 2,5 до 1,2 млн т горной массы, тогда как для рентабельного производства необходимо добывать не менее 3,5 млн т угля ежегодно. На сегодня шахта генерирует 1 млрд рублей убытков в год.

По данным Арбитражного суда Республики Коми, долги на март 2017 года составляли порядка 4 млрд рублей. В конце июня этого года из резервного фонда главы региона было выделено более 160 млн рублей на погашение долгов по зарплате. Долг по зарплате нового предприятия был погашен полностью, за предприятием-банкротом осталось еще 32 млн рублей долга. С сентября 2014 года "Интауголь" возвращено в собственность республики, до этого угледобывающую компанию контролировали структуры, близкие к бывшему сенатору от региона Евгению Самойлову.

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