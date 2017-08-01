Контроль над ввозом свиней и кормов из-за вспышки АЧС на Кубани ужесточен в Адыгее

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МАЙКОП, 1 августа. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Специалисты ветеринарной службы Адыгеи ужесточили контроль над ввозом и вывозом поголовья свиней и кормов, чтобы не допустить возникновения заболевания африканской чумы свиней (АЧС) и введения на территории республики карантина.
Предпринимаемые меры связаны со вспышкой АЧС в Славянском районе Кубани, где введен режим "чрезвычайной ситуации", сообщил во вторник ТАСС руководитель регионального Управления ветеринарии Амин Хаконов.
"Станица Петровская Краснодарского края, где на территории одноименного свиноводческого предприятия с 4,5 тыс. голов свиноматок, выявлен вирус этой болезни, находится в непосредственной близости от границы Адыгеи. Рядом проходит федеральная трасса. Поэтому ввоз свиней и кормов на территорию республики попал под особый контроль", - сказал он.
Хаконов пояснил, что завоз инфицированных кормов из Краснодарского края спровоцировал вспышку АЧС в регионе в прошлом году. В результате в личных подсобных хозяйствах Адыгеи пришлось уничтожить порядка 100 голов свиней, хозяйствам причинен ущерб на сумму порядка 5 млн. рублей.
Специалисты муниципальных ветеринарных станций республики начали обход всех личных подсобных хозяйств с целью установления поголовья свиней в подворьях. Многие ЛПХ сегодня перешли на овцеводство, кролиководство, птицеводство, но некоторые хозяйства республики продолжают держать свиней, число которых превышает максимально допустимое - пять единиц.
"Борьба с распространением вируса АЧС не предусматривает лечебных мероприятий, а базируется на проведении профилактических мероприятий. Мы будем тщательно отслеживать перемещение свиней и кормов в регионе, не допуская введения карантина на территории. В противном случае будет установлен запрет и на вывоз сельхозпродукции из Адыгеи, и наши хозяйства не смогут реализовать выращенный урожай озимых зерновых культур", - добавил собеседник агентства.
Африканская чума свиней - высокозаразная вирусная болезнь, впервые зарегистрированная в 1903 году в Южной Африке. Согласно международной классификации, относится к списку особо опасных болезней животных. Опасности для человека не она не представляет, но наносит экономический ущерб. Все поголовье в зоне очага заболевания подлежит уничтожению.