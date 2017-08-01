Британский банковский сектор может лишиться 40 тыс. рабочих мест из-за Brexit

ТАСС, 1 августа. "Жесткий" Brexit (выход Великобритании из ЕС - прим. ТАСС) может серьезно навредить банковскому сектору королевства, который рискует потерять до 40 тыс. рабочих мест. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Oliver Wyman, опубликованном во вторник.

"В прошлом году, работая с лондонским Сити, Oliver Wyman оценивал возможный ущерб расположенным в Соединенном Королевстве банкам в виде оттока 31-35 тыс. рабочих мест за пределы страны, при условии потери привелигированного доступа к рынкам ЕС, - пишет компания. - Однако уже в то время мы допускали, что отток рабочих мест из Соединенного Королевства может оказаться значительно сильнее".

По мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе финансовые учреждения могут переместить из Великобритании в ЕС 35-40 тыс. рабочих мест. Причем это касается лишь сферы оптового банкинга, в то время как вышеупомянутые цифры из прошлогоднего доклада охватывали весь банковский сектор. Главными направлениями для "миграции", по мнению Oliver Wyman, станут Дублин и Франкфурт, а также Париж, Люксембург и Амстердам.

"Со временем управляющие могут найти коммерческие причины переноса деловой активности [на территорию] ЕС, например, для поощрения сотрудничества между торговыми представителями, трейдерами и специалистами по управлению рисками без удаления от клиентов. Помимо этого, ЕС предстоит решить и более масштабные политические вопросы касательно будущей структуры финансовой системы еврозоны и отдельных ее элементов, например, возможности продолжать осуществлять клиринговые операции через Лондон", - поясняется в докладе.

Эксперты консалтинговой компании также предупреждают, что "жесткий" Brexit приведет к увеличению годовых расходов британских финансовых учреждений в среднем на 2-4% (около $1 млрд) - отчасти причиной станет дублирование некоторых функций филиалами, расположенными на территории ЕС.

Кроме того, банкам Соединенного Королевства придется увеличить ассигнования на поддержку своих европейских подразделений примерно на $30-50 млрд (на 15-30% от нынешнего объема выделяемых средств, по оценкам Oliver Wyman). По мнению экспертов, это может отпугнуть некоторых банкиров, и они в принципе откажутся от продолжения операций в ЕС.