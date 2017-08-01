На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году

"Спартак" победил новокузнецкий "Металлург" в Кубке губернатора Нижегородской областиСпорт 1 августа, 17:16
Сотрудники Банка Англии впервые за последние 50 лет начали забастовкуЭкономика и бизнес 1 августа, 17:16
"Ночлежка" проводит акцию по сбору воды для бездомныхСоциальная ответственность 1 августа, 17:10
Алиханов: на территории вокруг стадиона ЧМ-2018 можно дальше развивать КалининградСпорт 1 августа, 17:06
"Швабе" внедряет в производство аддитивные технологииНовости партнеров 1 августа, 17:03
Глава МО Польши обвинил в трагедии поляков Второй мировой войны "немецко-советскую махину"Международная панорама 1 августа, 17:00
Проект по профориентации начал работу в ТомскеСоциальная ответственность 1 августа, 17:00
Агаларов: поле стадиона ЧМ-2018 в Калининграде будет превосходить требования ФИФАСпорт 1 августа, 16:50
Тренер: этап КМ в Москве станет для Efimova Team подготовкой к ЧЕ на короткой водеСпорт 1 августа, 16:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Два танкера, принадлежавших российской компании "Волго-Донское судовое агентство", были проданы на Украине за 10,125 млн гривен ($391,7 тыс.). Об этом во вторник сообщило украинское издание "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на данные системы электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ" за 31 июля.
"За танкер-нефтевоз "Борислав" соревновались девять участников, которые сделали более 30 ставок. В результате цена выросла с 1,444 млн гривен до 5,113 млн гривен ($197,8 тыс.). За танкер-химовоз "Ниагара" боролись пять претендентов. Цена выросла с 2,475 млн гривен до 5,012 млн гривен ($193,9 тыс.)", - сказано в сообщении.
Суда ранее принадлежали предприятию "Волго-Донское судовое агентство" (Волгоград, РФ), которое обанкротилось, и его имущество распродают за долги. "Компания задолжала $40,094 тыс. фирме CYE PETROL TIC LTD STI (Стамбул, Турция) в качестве компенсации по уплате судебного сбора. В рамках выполнения решения Хозяйственного суда Херсонской области был составлен акт описи и ареста имущества должника", - сказано в сообщении.