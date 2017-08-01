На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Два танкера, принадлежавших российской компании "Волго-Донское судовое агентство", были проданы на Украине за 10,125 млн гривен ($391,7 тыс.). Об этом во вторник сообщило украинское издание "Центр транспортных стратегий" со ссылкой на данные системы электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ" за 31 июля.

"За танкер-нефтевоз "Борислав" соревновались девять участников, которые сделали более 30 ставок. В результате цена выросла с 1,444 млн гривен до 5,113 млн гривен ($197,8 тыс.). За танкер-химовоз "Ниагара" боролись пять претендентов. Цена выросла с 2,475 млн гривен до 5,012 млн гривен ($193,9 тыс.)", - сказано в сообщении.

Суда ранее принадлежали предприятию "Волго-Донское судовое агентство" (Волгоград, РФ), которое обанкротилось, и его имущество распродают за долги. "Компания задолжала $40,094 тыс. фирме CYE PETROL TIC LTD STI (Стамбул, Турция) в качестве компенсации по уплате судебного сбора. В рамках выполнения решения Хозяйственного суда Херсонской области был составлен акт описи и ареста имущества должника", - сказано в сообщении.