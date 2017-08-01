Губернатор назвал социальное предпринимательство одним из приоритетов развития Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Развитие малого и среднего бизнеса в социальной сфере станет одним из приоритетов экономической политики Ленинградской области. Об этом на заседании координационного совета по делам малого бизнеса заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса, занятого в социальной сфере - одна из стратегических задач для региональной власти. Она включена в обновленную государственную программу стимулирования экономической деятельности в Ленинградской области до 2030 года. В дальнейшем мы видим большие перспективы для развития малых ГЧП", - сказал губернатор.

Дрозденко отметил потенциал в развитии таких социальных проектов, как негосударственные дома престарелых и детские развивающие центры, услуги которых очень востребованы в настоящее время. Ранее в Ленобласти уже были созданы несколько социальных бизнес-проектов, которые вошли в список лучших практик и рекомендованы Агентством стратегических инициатив к использованию в других регионах. Это районные центры народных ремесел и "автолавки в село", доставляющие продукты в отдаленные населенные пункты.

В регионе также продолжат поддерживать бизнес, предоставляющий рабочие места для людей с инвалидностью.

В рамках программы с финансированием свыше 40 млн рублей выделяются средства на организацию специализированных рабочих мест и частичную компенсацию оплаты труда работникам-инвалидам. Профориентационную работу в этом направлении ведет Мультицентр социальной и трудовой интеграции людей с ограниченными возможностями, расположенный во Всеволожском районе.

Ранее правительство Ленинградской области утвердило стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, целью которой является увеличение оборота малого и среднего бизнеса втрое - до 1,3 трлн рублей и доли занятых в экономике до 35% трудоспособного населения, в том числе за счет роста количества индивидуальных предпринимателей на 14 тыс.

Для этого создадут региональный лизинговый центр, расширят систему поддержки экспортоориентированных предприятий и преференций малому бизнесу при исполнении государственного заказа, а также увеличат объем субсидий небольшим фермерским хозяйствам, организациям в сфере туризма и ярмарочной деятельности.

Всего в Ленинградской области зарегистрировано свыше 61 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, где заняты 191,8 тыс. человек или 25,8% от общего числа занятых в экономике. Основу сектора составляют более 43 тыс. индивидуальных предпринимателей.