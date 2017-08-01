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Сотрудники Банка Англии впервые за последние 50 лет начали забастовку

Экономика и бизнес
1 августа, 17:16 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 1, августа. /ТАСС

Бастующие требуют повышения заработной платы

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Материал из 1 страницы
© EPA/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 1 августа. /ТАСС/. Сотрудники Банка Англии впервые за последние более чем 50 лет начали трехдневную забастовку, требуя повышения заработной платы. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его данным, перед зданием банка в Лондоне собрались около 15 его сотрудников. Как информировали в крупнейшем британском профсоюзе Unite, ежегодная зарплата многих из тех, кто поддержал стачку, не превышает £20 тыс. ($26,4 тыс.). В самом банке подчеркнули, что институт готов к ведению переговоров относительно требований своих сотрудников.

В Банке Англии, который выполняет функции центрального банка Соединенного Королевства, работают 3,6 тыс. человек. В забастовке принимают участие около 2% его персонала, что, как ожидается, не должно сказаться на эффективности его деятельности.

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