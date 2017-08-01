"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Алроса" в ноябре планирует продать коллекцию из пяти бриллиантов собственной огранки - "Династия", в том числе одноименный камень весом 51,38 карата - самый дорогой из ограненных в России. Об этом сообщила компания на презентации коллекции.

Стартовая цена коллекции может составить $10 млн, заявил президент компании Сергей Иванов. "На мой взгляд, по сегодняшним сопоставимым ценам, они (камни коллекции - прим. ред.) могут стоить не менее $10 млн", - сказал он.

Коллекция состоит из пяти бриллиантов, изготовленных гранильным подразделением "Алросы" - "Бриллианты "Алроса". Она создана из алмаза "Романовы" весом 179 карат, который был добыт в 2015 г. на кимберлитовой трубке "Нюрбинская" в Республике Саха (Якутия).

Главный бриллиант "Династия" - огранки Triple Exсellent (самое высокое качество), традиционной круглой формы с 57 гранями, весом 51,38 карата. "По совокупным качественным характеристикам он не имеет аналогов в истории России - это самый чистый и дорогой бриллиант, когда-либо ограненный в нашей стране, вершина мастерства русских огранщиков", - сообщили в компании.

Второй по массе круглый бриллиант в 16,67 карата получил имя "Шереметевы". Бриллиант "Орловы" в 5,05 карата имеет овальную форму. "Воронцовы" - бриллиант в форме груши весом 1,73 карата. Бриллиант "Юсуповы" имеет вес 1,39 карата.

Как сообщил директор "Бриллианты "Алроса" Павел Винихин, аукцион по продаже коллекции бриллиантов запланирован на ноябрь 2017 г. и пройдет в онлайн-формате на собственной платформе "Алроса".