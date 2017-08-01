Завод в Петербурге планирует вложить 350 млн руб. в цифровую верфь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Средне-Невский судостроительный завод планирует вложить 350 млн рублей в создание цифровой верфи, которая позволит повысить производительность и сократить сроки разработки новых изделий. Об этом во вторник сообщил генеральный директор завода Владимир Середохо.

По словам гендиректора, цифровая верфь - это база знаний, по аналогии с фабриками будущего, которая позволяет, в том числе, проводить виртуальные испытания и значительно сократить сроки создания продукта.

"Общая стоимость проекта 350 млн рублей, собственные средства завода 105 млн, остальное - субсидии Фонда НТИ [Фонд национальной технологической инициативы]. Основная задача, кроме того, что мы получаем конкуренцию, независимость от иностранных корпорации, мы еще ставим задачу масштабирования, использования этой модели для внедрения на других предприятиях", - сказал он в ходе заседания совета по реализации Национальной технологической инициативы на территории Санкт-Петербурга.

По его словам, завод планирует получить одобрение проекта и субсидию от Фонда национальной технологической инициативы до конца года, а приступить к реализации в первом квартале 2018 года. Завершение планируется в конце 2020 года. При этом завод приступит к созданию цифровой верфи в независимости от получения субсидии. "Субсидия позволит ускорить процесс, но мы все равно будем работать над проектом", - сказал он.

Проект позволит увеличить производственные мощности в два раза, повысить объемы экспорта, сократить временные и финансовые затраты на производство и сервисное обслуживание, отметил Середохо.

Национальная технологическая инициатива - президентская программа, которая стартовала в 2014 году. НТИ направлена на создание условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

О заводе

Средне-Невский судостроительный завод, согласно данным с официального сайта, одно из ведущих предприятий судостроительной отрасли России.

В числе его продуктов - тральщики "Александрит" проекта 12700, которые имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Тральщики спроектированы ЦМКБ "Алмаз". Они способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Также они способны использовать и традиционное тральное вооружение.