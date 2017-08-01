Минэнерго назвало возможную причину аварии в электросетях Дальнего Востока

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Причиной аварии в электросетях Дальнего Востока могло стать которое замыкание. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

"Причиной было короткое замыкание на линии 220 кВ. В условиях ремонтной схемы начали отключаться линии 500 кВ, станции сбрасывать нагрузку. В итоге у нас в Дальневосточном федеральном округе порядка 1,2 ГВт было обесточенных потребителей. Сразу же начались работы по восстановлению энергоснабжения, к 17:30 восстановление энергоснабжения по пяти основным магистралям закончено", - сказал он.

При этом Грабчак подчеркнул, что работы по установлению точной причины происшествия продолжаются.

Как сообщалось ранее, авария, которая произошла в 14:04 мск (21:04 по местному времени) на воздушных линиях электропередачи на Дальнем Востоке, спровоцировала временное прекращение энергоснабжения в четырех регионах - Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономии. Также была прекращена поставка электроэнергии из России в Китай.

В Приморье в результате аварии на высоковольтной линии ОЭС Востока без электроэнергии остались города Артем, Уссурийск, Надеждинский район края, а также Первореченский, Советский и частично Ленинский районы Владивостока. Авария затронула около 500 тыс. человек. Отключения привели к остановке насосных станций и прекращению подачи холодной воды.

Энергоснабжение отсутствовало в течение часа. В настоящее время энергоснабжение во Владивостоке восстановлено. Подача воды возобновилась. В Хабаровском крае без электроэнергии примерно на час остались около 300 тыс. человек.