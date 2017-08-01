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Заместитель полпреда в ДФО возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока

Экономика и бизнес
1 августа, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Фонд занимается возведением моста через Амур, строительством жилья и созданием свиноводческих комплексов

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов стал новым председателем совета директоров Фонда развития Дальнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"По итогам заседания Совета директоров Фонда, которое состоялось 1 августа 2017 года, новым председателем стал заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов", - говорится в сообщении.

С 2015 года совет директоров, членами которого являются представители Внешэкономбанка, акционера фонда, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, возглавлял Андрей Кузяев. За это время правительство и совет директоров одобрили финансирование 13 инвестиционных проектов общей стоимостью 204,9 млрд рублей, из которых 33,5 млрд рублей - инвестиции фонда. Поясняется, что Кузяев принял решение покинуть фонд и сосредоточиться на развитии федеральных бизнес-проектов в телекоммуникационной отрасли.

"Несколько лет назад мы пригласили Андрея Равелевича Кузяева для перезапуска работы Фонда развития Дальнего Востока. Поставленная задача была полностью выполнена", - приводятся в сообщении слова председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

В настоящее время при финансовой поддержке ФРДВ возводится железнодорожный мост через Амур "Россия - Китай", строится жилье для сотрудников судостроительного комплекса "Звезда", создается один из крупнейших на Дальнем Востоке свиноводческих комплексов в Приморском крае. В рамках программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса поддержаны более 300 проектов МСП.

Владимир Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве. В 2004 году окончил факультет государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова, с 2013 руководил департаментом проектов и практик направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив, с 2015 года занимает должность заместителя полномочного представителя президента России в ДФО, курирует вопросы социальной и экономической политики, является инвестиционным уполномоченным.

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