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АО "КрымТЭЦ" выиграло конкурс на право строительства малой электрогенерации в Крыму

Экономика и бизнес
1 августа, 19:30 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 1, августа. /ТАСС

Сроки строительства генерирующего объекта пока не указаны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. АО "Крымтеплоэлектроцентраль" (АО "КрымТЭЦ") выиграло долгосрочный конкурентный отбор на право строительства на Крымском полуострове малой электрогенерации - Сакской ПГУ (парогазовой установки). Об этом сообщает АО "Системный оператор Единой энергетической системы" (СО ЕЭС).

"По результатам проведения КОМ НГО (конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов - прим. ТАСС) отобран один генерирующий объект, подлежащий строительству. Поставщик мощности - акционерное общество "Крымтеплоэлектроцентраль", генерирующий объект - Сакская ПГУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурентный отбор был проведен 1 августа, при этом прием ценовых заявок СО ЕЭС осуществляла "с использованием электронной площадки на базе B2B в период с 26 июля по 1 августа".

Сроки строительства Сакской ПГУ не указаны.

АО "КрымТЭЦ" является поставщиком электрической и тепловой энергии в Крыму. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь), а также "Сакские тепловые сети" (в том числе Сакская ТЭЦ).

Увеличение энергомощности в Крыму

В Крыму строятся тепловые электростанции в Симферополе и Севастополе суммарной мощностью 940 МВт, введение в эксплуатацию первых блоков обеих станций запланировано на сентябрь 2017 года. На втором этапе введут в эксплуатацию еще два блока такой же мощности, что позволит полуострову обеспечить регион собственными энергоресурсами.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Минэнерго РФ, федеральные власти планируют компенсировать отставание по срокам сдачи ТЭЦ в Крыму за счет строительства генерации малой мощности 120 МВт на базе Сакской теплоэлектростанции. Кроме этого, Минэнерго занимается перебазированием в Крыму еще трех газотурбинных электростанций, общая мощность которых порядка 70 МВт. Таким образом, для региона будет создано 200 МВт дополнительной генерации.

По данным властей Крыма, энергодефицит в регионе будет погашен до 2020 года, это должно произойти в том числе благодаря вводу ПГУ-ТЭС в Симферополе и благодаря модернизации Крымской ТЭЦ.

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