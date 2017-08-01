"Алроса" не исключает небольшого снижения цен на алмазы в IV квартале

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Алроса" не исключает некоторого снижения цен на алмазы в IV квартале 2017 года, но не ожидает резкого падения, сообщил журналистам президент компании Сергей Иванов.

"Многие эксперты, с которыми я общался последние два месяца, считают, что в IV квартале цена может немного скорректироваться, вернуться к уровню начала года. Мы закладываем разные сценарии, но никто не ожидает резкого падения рынка. Если коррекция будет, то она будет достаточно умеренная", - сказал он.

Иванов не исключает, что "Алроса" может немного перевыполнить план по добыче и продажам на 2017 год. "Если прирост будет, то небольшой", - ответил он на соответствующий вопрос.

Президент компании подчеркнул, что "Алроса" не собирается провоцировать снижение цен за счет роста добычи.

Ранее компания анонсировала планы добыть и продать в 2017 году примерно 39 млн карат алмазов.