"Алроса" не исключает небольшого снижения цен на алмазы в IV квартале

Лепсая: "Балтика" хотела бы сыграть в матче-открытии нового стадиона "Калининград"Спорт 1 августа, 20:26
Сбой в энергосистеме Дальнего Востока произошел из-за короткого замыкания в сетяхПроисшествия 1 августа, 20:22
Глава Европарламента призвал ввести санкции против президента ВенесуэлыМеждународная панорама 1 августа, 20:11
Федерация бокса России провела рабочую встречу с промоутерамиСпорт 1 августа, 20:06
Шувалов надеется, что в ближайшие шесть лет налоги не изменятсяЭкономика и бизнес 1 августа, 20:05
УАЗ намерен продавать в Китае несколько тысяч автомобилей в годЭкономика и бизнес 1 августа, 19:54
Fox News обвинили в публикации ложной информации в интересах ТрампаМеждународная панорама 1 августа, 19:52
Тренер: футболист "Балтики" Погребняк сломал ногу в матче со "Спартаком-2"Спорт 1 августа, 19:47
Мутко: нетрезвым фанатам нужно будет создать достойные условия во время ЧМ-2018Спорт 1 августа, 19:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. "Алроса" не исключает некоторого снижения цен на алмазы в IV квартале 2017 года, но не ожидает резкого падения, сообщил журналистам президент компании Сергей Иванов.
"Многие эксперты, с которыми я общался последние два месяца, считают, что в IV квартале цена может немного скорректироваться, вернуться к уровню начала года. Мы закладываем разные сценарии, но никто не ожидает резкого падения рынка. Если коррекция будет, то она будет достаточно умеренная", - сказал он.
Иванов не исключает, что "Алроса" может немного перевыполнить план по добыче и продажам на 2017 год. "Если прирост будет, то небольшой", - ответил он на соответствующий вопрос.
Президент компании подчеркнул, что "Алроса" не собирается провоцировать снижение цен за счет роста добычи.
Ранее компания анонсировала планы добыть и продать в 2017 году примерно 39 млн карат алмазов.