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УФАС: власти Петербурга незаконно заключили контракт на создание велодорожек

Экономика и бизнес
1 августа, 19:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, августа. /ТАСС

В антимонопольной службе сообщили, что власти города заключили договор на сумму более 110 млн рублей, ссылаясь на "обстоятельства непреодолимой силы"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга и ООО "Промышленно-инвестиционная группа" незаконно заключили контракт на создание велодорожек стоимостью 110 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В УФАС пояснили, что заявление в ведомство подало АНО "Центр антикоррупционных исследований и инициатив" Трансперенси Интернешнл-Р". Организация сообщила, что ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы, заключило без проведения торгов договор на выполнение работ по размещению велодорожек с ООО "Промышленно-инвестиционная группа" при начальной цене контракта более 110 млн рублей.

"В ходе изучения материалов дела инспекция антимонопольного органа выявила, что в июле 2017 года в Санкт-Петербурге режим чрезвычайного положения на территории города не вводился, то есть обстоятельства непреодолимой силы отсутствовали. Значит, подрядчик на выполнение работ по оборудованию велодорожек должен был определяться на основании открытых конкурентных процедур. В действиях Центра управления парковками установлено нарушение закона "О контрактной системе", - говорится в сообщении пресс-службы УФАС.

В ведомстве добавили, что подписавшего контракт сотрудника Центра управления парковками оштрафуют на 50 тыс. рублей.

На момент публикации ТАСС не удалось получить комментарии представителей Центра и "Промышленно-инвестиционной группы".

Велодорожки

Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга ранее сообщала, что на проектирование и возведение велодорожек будет выделено более 130 млн рублей. Три велодорожки планируется открыть в исторической части Петербурга - в Петроградском и Центральном районах, две - на севере города. Общая протяженность велодорожек составит 45 км.

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