Шувалов надеется, что в ближайшие шесть лет налоги не изменятся

САРАПУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов выразил надежду, что налоги останутся неизменными в ближайший шестилетний цикл. Об этом он заявил, выступая на совещании по развитию моногородов в рамках поездки в Удмуртию.

"Конечно, важно обеспечить и неповышение налогов, и вообще стабильность налоговой и другой фискальной нагрузки. Дискуссия по налогам пройдет, парламент примет решение. Надеемся, что следующий цикл - шесть лет - тоже будут стабильные, и [будут] льготные условия работы малого и среднего бизнеса", - сказал Шувалов.

Говоря о благоустройстве моногородов, первый вице-премьер отметил, что неверно иметь какой-либо строгий и единообразный подход ко всем городам. Например, существуют города, в которых можно давать бизнесу дополнительную нагрузку, и города, где бизнес требует значительной поддержки, заметил Шувалов.