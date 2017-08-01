S&P изменило прогноз по рейтингам "ВЭБ-лизинга" на "позитивный"

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) изменило прогноз по рейтингам "ВЭБ-лизинга", входящего в группу ВЭБ, на "позитивный". Ранее прогноз находился в стадии пересмотра, говорится в пресс-релизе агентства.

Одновременно S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги компании в иностранной и национальной валютах на уровнях "BB+/B" и "BBB-/A-3" соответственно.

Как отмечается в сообщении, изменение прогноза на "позитивный" последовало за аналогичным действием в отношении рейтинга Внешэкономбанка.

"ВЭБ-лизинг" специализируется на лизинге высокотехнологического оборудования, подвижного состава, авиационной техники, морских и речных судов, а также автомобилей и спецтехники. С июля 2008 года входит в группу Внешэкономбанка.