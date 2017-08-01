Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

S&P изменило прогноз по рейтингам "ВЭБ-лизинга" на "позитивный"

Экономика и бизнес
1 августа, 20:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Отмечается, что изменение прогноза последовало за аналогичным действием в отношении рейтинга Внешэкономбанка

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) изменило прогноз по рейтингам "ВЭБ-лизинга", входящего в группу ВЭБ, на "позитивный". Ранее прогноз находился в стадии пересмотра, говорится в пресс-релизе агентства.

Одновременно S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги компании в иностранной и национальной валютах на уровнях "BB+/B" и "BBB-/A-3" соответственно.

Как отмечается в сообщении, изменение прогноза на "позитивный" последовало за аналогичным действием в отношении рейтинга Внешэкономбанка.

"ВЭБ-лизинг" специализируется на лизинге высокотехнологического оборудования, подвижного состава, авиационной техники, морских и речных судов, а также автомобилей и спецтехники. С июля 2008 года входит в группу Внешэкономбанка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Истребители НАТО осуществили перехват трех самолетов РФ над Балтикой
2
Захарова: увязка сокращения числа дипломатов США с оформлением виз не выдерживает критики
3
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В Томске задержан мужчина, обезглавивший девушку
6
Минздрав планирует за два года сократить дефицит врачей и медперсонала
7
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама