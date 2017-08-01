WP: Белый дом и Сенат пока не могут договориться о повышении лимита госдолга США

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ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Белый дом и члены Сената Конгресса США пока не могут договориться о повышении лимита государственного долга страны, который достигнет своего потолка к 29 сентября. Об этом во вторник сообщила газета The Washington Post.
По ее данным, утром министр финансов страны Стивен Мнучин провел встречу с лидерами республиканцев и демократов в верхней палате Митчем Макконнеллом и Чарльзом Шумером с целью "определить способ повысить потолок долга, но их беседа окончилась ничем". Кроме того, "неясно, что нужно законодателям для того, чтобы решение о повышении лимита долга было принято".
Если это не произойдет до 29 сентября, то госучреждения останутся без финансирования. Более того, это может привести к краху фондового рынка и росту процентных ставок, что повлечет за собой рецессию, утверждает The Washington Post. Что же касается законодателей, то в ходе обсуждения данного вопроса республиканцы могут потребовать снизить бюджетные расходы, против чего будут возражать демократы. С учетом грядущих летних каникул, которые завершатся 5 сентября, у обеих палат Конгресса есть лишь 12 рабочих дней, чтобы принять решение.
На данный момент госдолг США приближается к отметке в $20 трлн, что превышает 100% ВВП страны.