Вопрос о французских верфях STX будет решен на саммите Италия - Франция в сентябре

РИМ, 1 августа. /ТАСС/. Вопрос о судьбе французской судостроительной компании STX отложен до осени и будет решаться на саммите лидеров Италии и Франции, который пройдет 27 сентября. Об этом сообщил во вторник министр экономики и финансов Италии Пьер Карло Падоан после встречи с французским коллегой Брюно Ле Мэром, передает агентство ANSA.

"Мы условились дать время до 27 сентября, когда должна состояться встреча (премьер-министра Италии) Паоло Джентилони и (президента Франции) Эмманюэля Макрона, чтобы оценить, насколько возможно преодолеть возникшие разногласия сторон", - сказал итальянский министр. По его словам, для Италии остается неприемлема предложенная Парижем формула о разделении контроля над крупнейшим судостроительным предприятием в Сен-Назере 50 на 50 даже при итальянском руководстве верфями. "Такова была наша позиция сначала, таковой она остается", - указал Падоан. Таким образом, состоявшиеся на министерском уровне переговоры не принесли результата.

Крупнейшая судостроительная итальянская компания Fincantieri выиграла тендер на приобретение обанкротившихся верфей, на которых строились как гражданские, так и военные суда, включая авиа- и вертолетоносцы для ВМС Франции. Договоренность была закреплена при предыдущем президенте Франсуа Олланде. Однако в последний момент Франция заявила о своем намерении не допускать итальянского участия выше 50%. При этом президент Макрон даже объявил о временной национализации верфей, что вызвало крайнее недовольство итальянских властей.

Во французско-итальянских отношениях уже был схожий эпизод. В 2007 году франко-голландская авиакомпания Air France - KLM должна была приобрести оказавшуюся на грани банкротства Alitalia, однако сделке воспрепятствовал занимавший тогда пост премьер-министра Сильвио Берлускони, не допустив переход национального авиаперевозчика в иностранные руки. Макрон уже подвергся критике за излишний протекционизм не только со стороны Италии, но и ЕС. Зато его решение, как указывают аналитики, позволило ему повысить его рейтинги популярности, несколько упавшие после избрания в мае.

В Италии же наблюдатели отмечают, что, отказывая во вхождении в свой бизнес итальянским компаниям, французы покупают ведущие итальянские активы. Так, одним из последних приобретений французов стала доля в компании Telecom.