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СМИ: экспорт украинского сала в 2016 году рухнул на 98%

Экономика и бизнес
1 августа, 22:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, августа. /ТАСС

Отмечается, что главная причина падения экспорта - "отказ России закупать украинское сало"

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© Виктор Драчев/ТАСС

КИЕВ, 1 августа. /ТАСС/. Украинский экспорт улиток в семь раз обогнал показатели по экспорту сала. Как сообщает в понедельник издание "Вести" со ссылкой на данные Государственной фискальной службы (ГФС), экспорт свиного сала в 2016 году упал на 98% по сравнению с показателями 2015 года.

В 2016 году страна отправила на экспорт 347 т улиток и всего 51 т свиного сала. "Если в позапрошлом году было экспортировано сала на сумму $7,74 млн, то в прошлом - всего на $0,088 млн", - говорится в статье.

Как утверждает издание, главная причина падения экспорта - "отказ России закупать украинское сало". Кроме того, от импорта украинского сала отказалась и Молдавия, хотя она и покупала незначительные объемы.

Сейчас украинские производители работают над поиском новых рынков сбыта: Азербайджан, Армения, Казахстан. По данным ГФС, эти страны в 2016 году совокупно купили сала на $53,8 тыс.

Украинское сало покупают также в Эстонии, Германии, Камбодже, Сингапуре, Багамских островах, Канаде, Панаме и Австралии. Все эти страны закупили 7,5 т сала на общую сумму $27,8 тыс.

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