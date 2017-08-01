Минкавказ: решение об исключительном праве производства "Нарзана" примут к ноябрю

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ТАСС, 1 августа. Решение о предоставлении исключительного права на производство воды "Нарзан" будет принято в течение трех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по делам Северного Кавказа.
"Решение о государственной регистрации наименования места происхождения товара в отношении минеральной воды "Нарзан" и предоставления исключительного права на такое наименование будет принято в течение трех месяцев", - говорится в сообщении.
Первый заместитель министра по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов отметил, что существующих государственных механизмов регулирования добычи минеральной воды из этого источника недостаточно.
"Источник "Нарзан" существует уже более ста лет, и без надлежащего контроля скважины обветшали и требуют восстановления. Крайне важно сейчас обеспечить сохранение качества исторически известной минеральной воды и защиту потребителей от контрафактной продукции, чтобы они были уверены, что это действительно та вода, которая оказывает лечебный и профилактический эффект", - цитирует его пресс-служба.
В министерстве отметили, что заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева поручила структурным подразделениям Минздрава провести экспертизу минеральной воды на соответствие всем техническим требованиям, а также рассмотреть все юридические аспекты в указанном направлении.
"Вопрос очень важный и требует детальной проработки. Прошу всех совместно провести работу по экспертизе минеральной воды и недр и представить данные в министерство. В результате совместной работы будет принято решение по вопросу выдачи заключения для последующего получения в Роспатенте свидетельства на наименование места происхождения товара "Нарзан", - приводит ее слова пресс-служба.
Ранее газета "Известия" сообщила, что, по данным мониторинга, минеральная вода источника "Нарзан" в самый разгар курортного сезона теряет лечебные качества - в ней снижаются химические показатели и уровень углекислоты. В администрации Кисловодска сообщили, что качество этой воды контролируется постоянно, значимых нарушений и отклонений контролирующие структуры не выявили.