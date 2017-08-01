Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ведомости": общий оборот группы "Сафмар" семьи Гуцериевых превысит 1 трлн рублей

Экономика и бизнес
1 августа, 23:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Михаил Гуцериев при этом подчеркнул, что группа еще находится на этапе формирования, ее вертикаль управления будет создана к концу этого года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Совокупный торгово-производственный оборот группы "Сафмар", объединяющей активы семьи Гуцериевых, составит чуть более 1 трлн рублей. Такую оценку в интервью газете "Ведомости" озвучил основатель и основной владелец группы Михаил Гуцериев.

"Будет общая отчетность, оборот группы составит чуть более 1 трлн рублей", - сказал он, уточнив, что речь идет о торгово-производственном обороте. Гуцериев также подчеркнул, что группа "Сафмар" еще находится на этапе формирования, ее вертикаль управления будет создана к концу этого года.

При этом он назвал нефтяной бизнес приоритетным направлением для группы, контролирующей 1 млрд т запасов углеводородов в России. Говоря о финансовых показателях подконтрольных нефтяных компаний, Гуцериев отметил, что показатель EBITDA "Нефтисы" по итогам 2017 года планируется на уровне 36 млрд рублей, а "Русснефти" - 25 млрд рублей.

Он также добавил, у группы "Сафмар" пока нет планов по покупке новых лицензий на добычу в стране.

"Сейчас будем развивать свои месторождения. Все будет зависеть от спроса. Спрос будет - будем расти. Сейчас держим добычу из-за соглашения с ОПЕК", - приводит издание слова Гуцериева.

Группа "Сафмар" является одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включает промышленные, финансовые, банковские активы, структуры в области коммерческой недвижимости, строительства и девелопмента, розничной торговли. Среди крупнейших активов - "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк, "М.Видео" и "Эльдорадо", девелоперы "Интеко", "А101 Девелопмент".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
4
Участники выездной сессии ПМЭФ в Карелии представили лучшие региональные проекты развития
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев перед началом партийного форума "Городская среда" партии "Единая Россия", Краснодар
8
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской среды
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Украине проданы два российских танкера, арестованных в 2016 году
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Исследователи Арктики решают судьбу единственного в стране самолета АНТ-6А
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
СМИ: экспорт украинского сала в 2016 году рухнул на 98%
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Новый постпред РФ при ООН рассказал о первой встрече с американской коллегой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама