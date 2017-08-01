"Ведомости": общий оборот группы "Сафмар" семьи Гуцериевых превысит 1 трлн рублей

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Совокупный торгово-производственный оборот группы "Сафмар", объединяющей активы семьи Гуцериевых, составит чуть более 1 трлн рублей. Такую оценку в интервью газете "Ведомости" озвучил основатель и основной владелец группы Михаил Гуцериев.
"Будет общая отчетность, оборот группы составит чуть более 1 трлн рублей", - сказал он, уточнив, что речь идет о торгово-производственном обороте. Гуцериев также подчеркнул, что группа "Сафмар" еще находится на этапе формирования, ее вертикаль управления будет создана к концу этого года.
При этом он назвал нефтяной бизнес приоритетным направлением для группы, контролирующей 1 млрд т запасов углеводородов в России. Говоря о финансовых показателях подконтрольных нефтяных компаний, Гуцериев отметил, что показатель EBITDA "Нефтисы" по итогам 2017 года планируется на уровне 36 млрд рублей, а "Русснефти" - 25 млрд рублей.
Он также добавил, у группы "Сафмар" пока нет планов по покупке новых лицензий на добычу в стране.
"Сейчас будем развивать свои месторождения. Все будет зависеть от спроса. Спрос будет - будем расти. Сейчас держим добычу из-за соглашения с ОПЕК", - приводит издание слова Гуцериева.
Группа "Сафмар" является одной из крупнейших промышленно-финансовых групп в России, включает промышленные, финансовые, банковские активы, структуры в области коммерческой недвижимости, строительства и девелопмента, розничной торговли. Среди крупнейших активов - "Русснефть", "Нефтиса", Бинбанк, "М.Видео" и "Эльдорадо", девелоперы "Интеко", "А101 Девелопмент".